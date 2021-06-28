消息称百度旗下集度汽车聘请凯迪拉克前高管领导其设计工作室

北京时间 6 月 28 日下午消息，据报道，三位知情人士今日称，中国电动汽车初创公司“集度汽车”已聘请凯迪拉克（Cadillac）前高管 Frank Wu 领导其设计工作室。

▲Frank Wu

集度汽车是百度和吉利于今年 1 月成立的智能电动汽车合资企业，该公司 CEO 夏一平今年 4 月曾表示，新公司的目标是在未来五年投资 500 亿元人民币（约合 77 亿美元）生产智能汽车。

Frank Wu 在通用汽车任职 7 年，主导凯迪拉克 CT6 车型，Escala 概念车设计，并荣获多个奖项，包括最佳设计师奖。2017 年，Frank Wu 加入北汽设计团队，主导设计完成 C41，C62 和 C71 等多款全新车型的设计开发工作。

集度汽车的诞生，正值特斯拉成功将电动汽车商业化，世界各地的科技公司都在竞相开发智能汽车之际。集度汽车将基于吉利最新研发的全球领先纯电动架构，“浩瀚 SEA 智能进化体验架构”，在智能汽车制造相关领域展开紧密合作，共同打造下一代智能汽车。

百度持有集度汽车 55% 的股份，而吉利拥有 45% 的股份。集度汽车计划于今年第三季度推出其汽车品牌，力争在三年内发布公司研发打造的首款电动汽车。将来，集度汽车计划以每 1~1.5 年一款新车型的速度来推出新产品。

目前，集度汽车已经组建完成约有 100 人的核心团队，其中在北京和上海两地将都会有团队的研发人员。预计到明年年底，集度汽车计划将公司规模继续扩大到 2500~3000 人，其中包括 400~500 名软件工程师。

对于聘请 Frank Wu 领导其设计工作室，百度和集度汽车尚未回复记者的置评请求。但之前有媒体报道称，在今年 6 月 10 日至 12 日在合肥举行的“第十三届中国汽车蓝皮书论坛”上，Frank Wu 曾以集度汽车“设计主管”的身份出席并发表讲话。