《绝地求生》开发商 Krafton 将重新提交 IPO 申请，或推迟两周上市

北京时间 6 月 28 日晚间消息，据报道，《绝地求生》开发商 Krafton（蓝洞公司）今日表示，在遭到监管部门的质疑后，该公司将重新提交其 IPO（首次公开招股）申请。

Krafton 今日向媒体表示：“我们计划修改 IPO 注册声明，以回应金融监管部门的一些要求。”

今年 4 月，韩国交易所已批准 Krafton 的初步上市计划。6 月 11 日有报道称，Krafton 将于下周（始于 6 月 14 日）正式启动 IPO，这可能成为韩国十一年来规模最大的一次上市活动。

但随后，韩国金融监管部门对 Krafton 的上市申请提出了一些问题。对此，Krafton 今日也给予证实，称将修改 IPO 注册声明，以回应监管部门的质疑。

两位知情人士称，由于监管部门的审查，Krafton 此次 IPO 最多可能推迟两周时间。

知情人士此前曾表示，由腾讯支持的 Krafton 计划在此次 IPO 中出售 20% 的股份，至少融资 50 亿美元。根据当前的计划，Krafton 将寻求约 250 亿美元的估值。

数据显示，Krafton 此次 IPO 的规模若超过 50 亿美元，将成为自 2010 年三星人寿上市（融资 44 亿美元）以来韩国规模最大的 IPO。

当前，韩国 IPO 市场正处于有记录以来的最火热状态。分析师预计，今年该市场将至少融资 20 万亿韩元（约合 184 亿美元），相当于 2020 年的四倍。