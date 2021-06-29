FTC 起诉 Facebook 被驳回，无法证明其垄断

北京时间 6 月 29 日早间消息，美国 FTC 和 48 个州的检察长以垄断之名起诉 Facebook，对于这两起案件，美国联邦法院驳回。裁定公布之后，Facebook 股价上涨超过 4%，市值首次冲破 1 万亿美元。

Facebook 在声明中表示：“对于今天的决定我们深感欣慰，法院已经认识到政府对 Facebook 的起诉是有缺陷的。我们每天都在公平竞争，争夺用户的时间和注意力，我们会继续为使用 Facebook 服务的个人和企业提供卓越产品。”

去年 12 月 FTC 及 48 州检察长起诉 Facebook，它们认为 Facebook 为了维护垄断地位用系统性策略消除威胁，比如 2012 年和 2014 年分别收购 Instagram 和 WhatsApp。案件的焦点在于：Facebook 在美国个人社交网络市场是否拥有垄断地位？法院认为 FTC 未能证明这一点。

哥伦比亚地区法院认为：“对于 Facebook 的主张虽然法院不能全部赞同，但法院也认同一点，即 FTC 的起诉在法律上并不充分，所以驳回案件。”法院还说 FTC 未能提供充分证据证明 Facebook 在个人社交网络市场拥有垄断地位。

法院指出，指控 Facebook 改变了用户偏好需要事件依据，FTC 在这个问题上轻描淡写；另外，对于过去 10 年任何一个时间点 Facebook 的市场份额，FTC 甚至连估计的数字都没有提供，它不能证明 Facebook 拥有市场支配力。FTC 似乎已经假定法院会同意“Facebook 垄断”的观点。

当然，案件到这一步并不一定结束，FTC 可以修改指控，继续起诉。FTC 新闻发言人回应称：“FTC 正在密切评估相关观点，以便寻找最佳选择。”

Facebook 认为 FTC 无权攻击 Instagram 和 WhatsApp 收购案，对此法院并不认同。相反，法院认为只要 FTC 证明 Facebook 垄断，就可以继续要求它剥离 Instagram 和 WhatsApp。

对于州检察长的起诉，法院则是全面驳回。法院认为，在 Facebook 收购与 2020 年州检察长起诉之间相隔的时间太长；另外，州检察长声称 Facebook 阻止与竞争应用程序的互操作，按照当前的反垄断法无法根据此问题起诉，因为 Facebook 有这样的政策并不违法，基于上述两点，法院驳回起诉。