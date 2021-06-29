长城汽车发布 2025 战略：目标年销 400 万辆，新能源车占比 80%

IT之家 6 月 29 日消息 长城汽车在昨日召开了 2025 战略发布会，董事长魏建军在会上表示，至 2025 年，长城汽车将实现年销售 400 万辆、新能源汽车占比 80%、营业收入超 6000 亿元的目标。

此外，长城汽车将会在未来五年研发投入约 1000 亿元，研发投入将集中在纯电动、氢能、混动、芯片、人工智能等领域。

魏建军表示：“长城汽车进行了全面、彻底的创新变革，以全球大布局为总体方向，构建长城汽车的全球竞争力。”

长城汽车还公布了其六大品牌核心定位：

长城皮卡目标是做到世界皮卡的前三名；

哈弗目标成为 SUV 全球领导者；

欧拉目标是成为全球第一个最爱女人的汽车品牌，做到 2023 全球细分市场第一；

WEY 品牌争取发展成为新一代智能汽车；

坦克品牌目标是成为潮玩越野 SUV，全球第一越野品牌；

沙龙品牌目标成为智能豪华 BEV 品牌，打入全球豪华车市场。

IT之家了解到，长城汽车还在发布会上表示，在产品端，能够在 2022 年上市沙龙品牌首款产品，欧拉品牌在 2023 年实现 100 万辆的销量目标。截至 2025 年，长城汽车将全体系推出 50 余款新能源车型。

在制造端，长城汽车 2023 年将实现首个零碳工厂，并建立汽车产业链条的循环再生体系。2045 年实现碳中和。2025 年，高阶自动驾驶前装渗透率达到 40% 以上，并构建智能服务生态。