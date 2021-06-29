华为推出随行 WiFi 3 专属流量卡天际通，月流量 2000GB

IT之家 6 月 29 日消息 华为方面昨日预告将推出随行 WiFi 新品，现已公布，这款让无数用户期待的竟然是一张天际通套餐卡。

华为移动路由 X 华为天际通流量卡套装今日正式开售，月享 2000GB，开卡即送 5GB 免费流量，资费如下：

IT之家了解到，华为随行 WiFi 3 支持三大运营商的 4G 全网通，内置 1500mAh 电池，支持最高 150Mbps 下载速度，最大带机量 16 台。该产品续航时间约为 6 小时，采用 USB Micro-B 接口。