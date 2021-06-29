科幻小说神作《基地》将在苹果 Apple TV + 开播，曾获雨果奖

6 月 29 日消息，Apple TV + 今天宣布，其高预算科幻剧集《基地》将于 9 月 24 日首播。《基地》是艾萨克・阿西莫夫同名小说改编的，科幻小说的神作。
基地系列（The Foundation Series）是一部经典科幻小说系列，“基地系列”通常也将处在同一架空宇宙的“机器人系列”和“银河帝国系列”包括进来。
整个“大基地系列”作品共有 14 册长篇，和数不清的短篇小说，另外 6 册由其他作家在他死后续写。“基地系列”备受赞誉，1965 年得过雨果奖“史上最佳科幻小说系列”。
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基地系列（The Foundation Series）是一部经典科幻小说系列，“基地系列”通常也将处在同一架空宇宙的“机器人系列”和“银河帝国系列”包括进来。
整个“大基地系列”作品共有 14 册长篇，和数不清的短篇小说，另外 6 册由其他作家在他死后续写。“基地系列”备受赞誉，1965 年得过雨果奖“史上最佳科幻小说系列”。
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