滴滴上市前突击增发 240 亿元股票：程维获 170 亿，柳青 58 亿

6 月 29 日消息，滴滴上市在即，IPO 前向高管突击增发股票。其中，程维获得价值总计约 170 亿元的股票激励，柳青获价值总计约 58 亿元的股票激励，加上其他高管滴滴管理层总计获得价值约 240 亿元的股票激励。

根据此前滴滴于 4 月 9 日递交的招股书显示，截至 2021 年 3 月底高管持股比例仅为 3.7%，其中程维的家族信托 Xiaocheng Investment Limited 持有 31,156,189 股，占总股本的比 2.9%，柳青的家族信托 Investor Link Investment Limited 持有 3,055,556 股，占比不足 0.3%。

6 月 28 日，滴滴更新招股书显示，滴滴 2021 年 Q2 授予给高管 66,711,066 股期权（其中 63,501,066 股直接归属，占 5.6%），再加上高管之前获授期权行权，高管持股整体占比提升至 10.5%（因为增发，总股本同时有所增大）。

给高管增发的期权主要在名为 Steady Prominent Limited 的持股平台里，其中程维持股增加了 47,228,552 股，占总股本的 4.2%，柳青持股增加了 16,116,572 股，占总股本的 1.4%。程维和柳青突击增发的股票数量，都远超过之前融资稀释后持有的原始股票数量：分别在约 2.9% 的基础上增加了约 4.2%，以及在 0.3% 的基础上增加了 1.4%。

以滴滴此前公布的定价区间 13-14 美元 / ADS 计算（每 4ADS=1 普通股），滴滴上市前突击给程维增发价值高达约 170 亿人民币的股票，给柳青增发价值高达 58 亿人民币的股票，包含其他高管合计共 240 亿。