百度智能驾驶副总裁魏东：未来人们将从购买整车转变为购买出行服务

IT之家 6 月 29 日消息 近日，在第三十四届世界电动车大会上，百度智能驾驶事业群副总裁、首席安全运营官魏东表示共享无人车市场成长期将发生三个关键变化。

第一个关键变化：智能交互和自动驾驶的迅猛发展，将对出行服务和汽车消费带来重大挑战，同时也将带来城市交通和移动出行服务的全新发展机遇。

他指出，以 Robotaxi 为代表的共享无人驾驶出行将挑战现有公共出行服务模式和市场格局，自动驾驶的普及也将会降低消费者的购车意愿，人们将从购买整车转变为购买出行服务。

第二个关键变化：由 5G、AI、云计算技术所推动的自动驾驶和汽车智能化，将加速重构汽车行业的消费模式和城市交通的出行模式。

第三个关键变化：百度 Apollo 的自动驾驶规模商业化加速落地，坚持“三步走”发展策略。第一步，对已开通路测的城市，在规定区域内面向用户提供常态化服务，用区域内标准化供给培养用户习惯，让用户从好奇到依赖；第二步，对于规模化车队稳定运营的城市，在行管部门指导下逐步进行商业化试点，包括服务形式、定价机制等等，以商业方式让智能驾驶更加符合消费者需求，促进效率和品质提升；第三步，在规定区域内小规模投放无人车队，充分发挥 Apollo Moon 产品优势，提升无人车在路运营的实用性，验证无人化商业模式。