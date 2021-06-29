互联网银行巨头 Kakao Bank 将于 8 月上市，最多募资约 146 亿元

北京时间 6 月 29 日消息，据韩媒，韩国移动互联网巨头 Kakao Corp. 旗下互联网银行 Kakao Bank 将于 8 月在韩国证券交易所上市。预计上市后市值为 15.7 万亿至 18.5 万亿韩元（约合人民币 897 亿元至 1057 亿元）。

6 月 28 日，韩国最大纯互联网银行 Kakao Bank 向韩国金融监管局提交申请上市登记表，以确定正式上市时间，将成为首个上市的韩国互联网银行。

预计 IPO 定价区间为每股 3.3 万至 3.9 万韩元（约合人民币 189 元至 223 元），以每股 3.9 万韩元计算，市值将达 18.5 万亿韩元。计划募集资金总额约 2.16 万亿韩元（123 亿元），最多募资约 2.55 万亿韩元（146 亿元）。

公司计划于 7 月 20 日至 21 日，通过对国内外机构投资者的调查和统计，确定发行价格区间，并于 7 月 26 日至 27 日进行公开申购，预计 8 月 5 日上市。

▲韩国支付巨头 Kakao Pay

Kakao 集团旗下移动支付平台 Kakao Pay 也于 6 月 28 日通过上市初审，将于 7 月正式启动首次公开募股进程。估计 Kakao Pay 的上市日期要比 Kakao Bank 晚一周。

韩国支付巨头 Kakao Pay 的预估发行价为每股 7.37 万至 9.63 万韩元（约合人民币 421 元至 550 元），预计市值将达 9.8 万亿至 12.8 万亿韩元（560 亿元至 731 亿元）。

若这两家公司成功完成上市，Kakao 集团的总市值就有望突破 100 万亿韩元（约合人民币 5713 亿元）。

截至 6 月 28 日，母公司 Kakao 的市值为 68.8 万亿韩元（约合人民币 3930 亿元）。Kakao Games、Kakao Bank 和 Kakao Pay 的市值分别约为 4.1 万亿、19 万亿和 13 万亿韩元，总市值合计达 105 万亿韩元。

此外，Kakao 旗下的娱乐公司 Kakao Entertainment 和打车服务商 Kakao Mobility 计划于明年上市。证券界预计，Kakao 的市值有望逼近韩国市值第四大的现代汽车集团，该集团的市值为 150 万亿韩元。

▲韩国最大纯互联网银行 Kakao Bank

按照全球互联网银行平均市净率 7.3 倍，并根据 Kakao Bank 的净资产 2.85 万亿元和 IPO 计划募资总额 2.16 万亿元，Kakao Bank 的市值预计将达 23 万亿韩元。

Kakao Bank 的发行价较市值折价约 18.8% 至 31.3%，相当于新股在场外交易（OTC）市场上价格的 50%，并与 Kakao Pay 的预估发行价相近。因此，券商预计新股发行价格将易于被市场接受。

业界预计，Kakao Bank 和 Kakao Pay 的 IPO 募资将高达数万亿韩元。因为，Kakao 是韩国家喻户晓的聊天应用 KakaoTalk 的运营商，也得益于投资者对金融科技企业的关注度升温。但由于韩国金融当局已禁止重复认购新股，申购数量可能会有所下降。

据投行预测，Kakao 集团在证券市场中的影响力将进一步增强。目前该集团市值排名第 5，仅次于韩国四大企业集团 —— 三星、SK、LG 和现代汽车集团，它们的市值分别为 750 万亿、200 万亿、160 万亿和 150 万亿韩元。

另外，Kakao 集团旗下 Kakao 娱乐、Kakao Mobility、Kakao Commerce、Yanadoo 和 Kidsnote 也计划于明年上市。除此之外，Kakao 明年还计划通过发行债券及配股筹资约 10 万亿韩元。