首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

产业链人士：LCD 面板价格 7 月份仍会上涨，但幅度较小

2021/6/29 17:41:21 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：懒猫
评论：

6 月 29 日消息，据国外媒体报道，在需求强劲的推动下，全球 LCD 面板的价格在去年下半年开始上涨，产业链人士此前也曾预计，全球 LCD 面板的价格，在今年一季度将上涨 10%，二季度也会延续增长的势头。

而目前又有产业链方面的人士透露，7 月份全球 LCD 面板的价格，仍将继续上涨，但只是小幅上涨，不会有大幅的上涨。

产业链人士认为 7 月份 LCD 面板的价格只是会小幅上涨，是因为他们认为随着厂商提高产能，多类型的 LCD 面板的价格，在 7 月份会与上一个月持平。

咨询机构表示，随着供需渐趋平衡，中小尺寸 LCD 面板的价格，在 7 月份与上一个月将会持平，用于电视等的大尺寸 LCD 面板的价格，会有一定的上涨。

但从相关机构的数据来看，并不是电视所需的全部 LCD 面板的价格 7 月份都会上涨，预计只有部分大尺寸的面板会有上涨。32、34、50 和 55 英寸的 LCD 电视面板，在 7 月份的价格预计为 88 美元、136 美元、202 美元和 226 美元，与上一个月持平；65 英寸和 75 英寸的电视 LCD 面板，预计会上涨 4 美元，在 7 月份的价格分别为 294 美元、395 美元。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LCD面板

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用