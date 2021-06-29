产业链人士：LCD 面板价格 7 月份仍会上涨，但幅度较小

6 月 29 日消息，据国外媒体报道，在需求强劲的推动下，全球 LCD 面板的价格在去年下半年开始上涨，产业链人士此前也曾预计，全球 LCD 面板的价格，在今年一季度将上涨 10%，二季度也会延续增长的势头。

而目前又有产业链方面的人士透露，7 月份全球 LCD 面板的价格，仍将继续上涨，但只是小幅上涨，不会有大幅的上涨。

产业链人士认为 7 月份 LCD 面板的价格只是会小幅上涨，是因为他们认为随着厂商提高产能，多类型的 LCD 面板的价格，在 7 月份会与上一个月持平。

咨询机构表示，随着供需渐趋平衡，中小尺寸 LCD 面板的价格，在 7 月份与上一个月将会持平，用于电视等的大尺寸 LCD 面板的价格，会有一定的上涨。

但从相关机构的数据来看，并不是电视所需的全部 LCD 面板的价格 7 月份都会上涨，预计只有部分大尺寸的面板会有上涨。32、34、50 和 55 英寸的 LCD 电视面板，在 7 月份的价格预计为 88 美元、136 美元、202 美元和 226 美元，与上一个月持平；65 英寸和 75 英寸的电视 LCD 面板，预计会上涨 4 美元，在 7 月份的价格分别为 294 美元、395 美元。