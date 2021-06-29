比特币早期投资者 Mircea Popescu 惊传溺毙，超千亿元资产或将消失

6 月 29 日消息，比特币早期投资者 Mircea Popescu 上周三在哥斯大黎加传出溺水身亡。

哥斯大黎加当地媒体报导，该名 41 岁波兰籍男子在当地时间 6 月 23 日上午 7 点左右于哥国蓬塔雷纳斯省的赫莫沙海滩溺水，救护人员到场抢救依旧回天乏术。

据报道称，Mircea Popescu 据称是全球持有比特币最多的个人之一，他身亡的消息引发币圈震惊，他们担心这位 41 岁的亿万富翁持有的比特币可能从此消失无踪。

在 4 月中旬比特币达到约 6.5 万美元的历史高点时，Popescu 持有的比特币据保守估计价值接近 20 亿美元，现在价值仍然超过 10 亿美元。

比特币 Podcast 主持人约翰・卡瓦略 (John Carvalho) 更在推特上表示：“如果他过世，那可能意味着很多比特币永远丢失了、或进入了市场。”

但他到底持有多少比特币一直是个谜，最夸张的一种说法是，他持有 100 万枚比特币，按 6 月 29 日的价格计算价值超过 340 亿美元。

Mircea Popescu，被视为比特币的早期投入者与社群的友善成员之一。他也是加密货币交易所 MPEx 的创办人，MPEx 成立于 2011 年，号称是世上最早的加密货币交易所之一，必须持有 30 枚比特币才能注册账户，在当时这个门槛相当微不足道。

“事件发生在上午 8 点 30 分左右，当时波佩斯库进入海里在特拉蒙托地区游泳，被水流冲走并当场死亡。雅科海滩的救生员提醒游客和游泳者，巴耶赫莫萨不是游泳区，”当地媒体说。

波佩斯库在特兰西瓦尼亚的克卢日纳波卡长大，毕业于阿夫拉姆扬库大学。他曾在多个国家生活过，包括美国、墨西哥、哥斯达黎加和埃及。

波佩斯库于 2007 年创立了罗马尼亚企业资源规划公司 Polimedia。

他于 2008 年底开始用他的母语罗马尼亚语撰写 Trilema 博客。Popescu 于 2012 年初开始撰写有关比特币的文章，并于当年晚些时候转向用英语进行报道。

他于 2013 年 7 月以超过 125,000 BTC 的价格出售了 SatoshiDice。

社群成员纷纷证实此事

加密货币投资者兼畅销书《Bitcoin Reformation》(比特币改革) 作者 Tuur Demeester 在推特上转推此事件，底下网友齐声哀悼。但也有人认为这是假的，表示他就是要大家这样认为；与此同时，主题网站《The Whet》则出现了相关讣文，向其致哀。