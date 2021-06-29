SpaceX 星际飞船下月进行轨道测试，用“星链”网络传输数据

北京时间 6 月 29 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 已向美国联邦通信委员会（FCC）提交申请，希望批准在航天器上安装其“星链”（Starlink）卫星互联网终端，以便在飞往太空和返回过程中展示新发射系统与地面之间的高速通信。

SpaceX 总裁兼 COO 格温・肖特威尔（Gwynne Shotwell）之前曾表示，SpaceX 希望在 7 月尝试将其正在研发的航天器“星际飞船”（Starship）首次送入轨道。如果在“星际飞船”安装“星链”终端设备，那么这一次的轨道测试飞行将成为 SpaceX 展示其技术能力的“大杂烩”。

据悉，SpaceX 计划展示其“星链”低地球轨道卫星网络可以提供前所未有的遥测能力，并在大气层“再入”过程中实现通信，尽管在发射过程中，由于再入阶段大气中“电离等离子体”的存在，通信信号通常会丢失。

如果奏效，SpaceX 在这次试飞中将可以提供比以往任何时候都更好的实时数据，这有助于星际飞船和超重型发射系统的开发，也可能意味着观众将看到更好、更壮观的景象。

与此同时，这还能展示出“星链”卫星网络的连接质量。如果表现良好，将有助于吸引更多消费者的关注。“星链”是 SpaceX 的一个卫星互联网项目。从 2019 年至 2024 年，SpaceX 计划利用 5 年时间将组网所需的数千颗卫星送入近地轨道，组成“星链”网络，以提供互联网服务。目前，SpaceX 已在美国、加拿大和英国的部分地区测试该服务。

此外，SpaceX 也在谈论将“星链”作为一个系统的能力，可以取代更老、更远的地球静止轨道卫星网络，在飞机、船只和其他交通方式上提供连接。如果此次在火箭发射过程中表现良好，势必将吸引相关领域的合作伙伴。

SpaceX 在申请文件中还表示，在“星际飞船”上运营“星链”的许可证将于 8 月 1 日开始生效，这意味着“星际飞船”的首次轨道测试已经已经推迟到 8 月份。