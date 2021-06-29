叮咚买菜正式登陆纽交所挂牌上市：发行价为 23.5 美元

6 月 29 日消息，叮咚买菜今天晚间正式登陆纽交所挂牌上市，发行价为 23.5 美元，为指导区间的下限。以发行价计算，叮咚买菜的市值超 55 亿美元。

今天，叮咚买菜向美国证券交易委员会更新招股书，将在美股 IPO 中发行 370 万股美国存托股份（ADS），发行价区间为 23.5-25.5 美元 / ADS，摩根士丹利、美银证券、瑞士信贷、汇丰银行、富途和老虎证券担任此次 IPO 联席承销商。

资料显示，叮咚买菜致力于通过产地直采、前置仓配货和最快 29 分钟配送到家的服务模式，服务范围覆盖上海、北京、深圳、杭州、苏州等城市。据企查查公开信息显示，叮咚买菜目前已经完成 10 轮披露共计 10.3 亿美元的融资。在今年 4 月宣布完成 7 亿美元的 D 轮融资，并于 5 月宣布完成 3.3 亿美元 D + 轮融资，D 轮累计融资金额达 10.3 亿美元。

招股书数据显示，叮咚买菜 2019 年营收为 38.8 亿元，2020 年营收为 113.36 亿元。总 GMV 从 2018 年的 7.417 亿元增长到了 2020 年的 130.322 亿元，复合年均增长率为 319.2%。

2021 年第一季度，叮咚买菜营收达 38.021 亿元（约合 5.803 亿美元），GMV 达 43.035 亿元，总订单为 6970 万，月均交易用户人数达 690 万。