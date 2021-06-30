6 月份消费者信心指数超预期，纳指和标普 500 再创新高

北京时间 6 月 30 日消息 经济数据显示 4 月份美国房价创下逾 30 年来最大涨幅，6 月份消费者信心指数超过预期，美股收高，纳指和标普 500 指数创下有史以来新高。截至收盘，道指涨 9.02 点，涨幅为 0.03%，报收 34292.29 点；标普 500 指数涨 1.19 点，涨幅为 0.03%，报收 4291.8 点；纳指涨 27.83 点，涨幅为 0.19%，报收 14528.33 点。

纳指涨 0.19%，报收 14528.33 点

美国主要科技巨头涨跌互现：

美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

中国主要科技股

上涨的其他中概股包括：

上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

金融界收到纳斯达克通知 需在 7 月 9 日前提出整改计划

金融界昨天下午披露收到纳斯达克通知函，股东权益低于在纳斯达克全球精选市场挂牌交易的 1000 万美元最低水平。截至 2020 年 12 月 31 日，金融界股东权益约为 460 万美元。通知函对于金融界继续挂牌交易或其美国存托股的交易没有直接影响。

根据纳斯达克上市规则，金融界需要在 2021 年 7 月 9 日前提交重新符合纳斯达克继续挂牌交易要求的计划。如果计划被接受，纳斯达克可能给予金融界 180 天时间（自 2021 年 5 月 25 日起）符合相关规定。如果纳斯达克不认可其计划，将以书面形式通知金融界可能被摘牌。届时，金融界可以向纳斯达克听证委员会提出申诉。

常规交易中金融界跌 0.55 美元，跌幅为 5.14%，报收于 10.15 美元。

叮咚买菜 IPO 首日高开 19%，盘中一度跌破发行价

叮咚买菜当地时间星期二正式登陆纽约证交所，股票代码“DDL”，开盘价 28 美元，较发行价 23.50 美元高开 19%，市值超 65 亿美元。

叮咚买菜总部位于上海，运营着自己的买菜 App。2020 年叮咚买菜营收达到 113.36 亿元人民币，较 2019 年的 38.80 亿元猛增 192.16%。2021 年第一季度营收 38.02 亿元，同比增长 46.01%。

2020 年叮咚买菜净亏损 31.75 亿元人民币，较 2019 年的 18.73 亿元扩大 69.51%，2021 年第一季度，公司净亏损 13.85 亿元，同比扩大 465.31%。2020 年叮咚买菜净亏损率 28.0%，较 2019 年的 48.3% 大幅降低，但 2021 年第一季度，净亏损率又从上年同期的 9.4% 猛增到 36.4%。

截至 2021 年 3 月 31 日，叮咚买菜总负债 8.98 亿美元，持有现金及等价物 9.73 亿美元。截至 2021 年 3 月 31 日的 12 个月，公司自由现金流为-1.55 亿美元。

常规交易中叮咚买菜涨 0.02 美元，涨幅为 0.09%，报收于 23.52 美元，盘中一度探底 22.7 美元。

上涨的其他国外科技股包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

特斯拉中国市场销售放缓，目标股价遭瑞银下调

瑞银星期二因“数个负面因素”将特斯拉目标股价由 730 美元下调至 660 美元。

帕特里克・胡梅尔（Patrick Hummel）对特斯拉在中国市场的形势感到担忧，“短期内我们的主要担忧是，特斯拉中国市场的需求在放缓，我们的调查显示，本土品牌在与特斯拉的竞争中不断成长，这可能会促使特斯拉进一步下调价格，从而影响毛利率。

常规交易中特斯拉跌 7.96 美元，跌幅为 1.16%，报收于 680.76 美元。

英特尔披露新产品跳票，成表现第三差道指成分股

星期二披露代号为“Sapphire Rapids”的新一代至强 Scalable 芯片将因增添新功能而跳票后，当天大部分交易时间中，英特尔都是表现最差的费城半导体指数和道指成分股。

英特尔至强和内存部门负责人莉莎・斯佩尔曼（Lisa Spelman）发表博文称，Sapphire Rapids 将于 2022 年第一季度投产，产量会在第二季度增加。

Bernstein 分析师史黛西・拉斯冈（Stacy Rasgon）发表投资报告称，“一种可能的解释是，英特尔确保市场需求很高的功能不会出问题需要时间，客户显然不会因此不满意；另外一种解释是，英特尔此举是为了使产品能向对手看齐。”

常规交易中英特尔跌 0.73 美元，跌幅为 1.27%，报收 56.75 美元，是表现第三差的道指成分股。