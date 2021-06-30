马斯克：SpaceX 星链将和“国家级电信运营商”合作，用户 1 年内或达 50 万

北京时间 6 月 30 日早间消息，据报道，埃隆・马斯克（Elon Musk）周二宣布，他的星链（Starlink）卫星互联网计划正在快速增长，预计总投资在 200 亿至 300 亿美元之间。

虽然马斯克并未披露细节信息，但他也表示，星链“与两家大型国家级电信运营商展开了重大合作”，可以帮助该项目填补移动和蜂窝网络的缺口。

这位特斯拉 CEO 兼 SpaceX 创始人表示，在星链计划的现金流全面转正之前，投资成本可能达到 50 亿至 100 亿美元。

“这确实是很大一笔投资。”马斯克在加州接受移动世界大会（MWC）的视频采访时说。

星链计划会使用大量低地球轨道卫星来提供高速、低延迟上网服务。马斯克表示，星链目前已经开始提供试点服务，并计划从 8 月开始覆盖除南北极之外的整个地球。

该计划目前已经发射的卫星超过 1500 颗，在十几个国家或地区运营，每月还会新增更多国家或地区。

马斯克表示，星链互联网的测试用户最近达到了 7 万人，预计未来一年将出现快速增长。他预计：“我们的用户数量即将达到数十万，12 个月内有望超过 50 万。”

有分析师质疑星链互联网服务的商业模式不可行，因为它主要瞄准偏远地区，而那里的人无力支付高昂的包月费来覆盖星链的巨额投资。

TMF Associates 分析师蒂姆・法拉（Tim Farrar）表示，星链需要几百万订户每月支付大约 100 美元的费用，才能覆盖一年 50 亿美元的投资。

如果是在 10 年内投资 300 亿美元，可能不需要大幅增加订户，但要实现马斯克 2020 年预计的每年 300 亿美元的营收，则需要数千万订户。

“要吸引这么多（几百万）用户，从而避免这个项目破产，并非不可能的事情。但这还不足以证明 SpaceX 的价值。”法拉说，“马斯克越是宣称他要投资数百亿美元，其他人的境况就越困难。这显然是马斯克的重要目标：限制竞争。”

星链目前面临亚马逊子公司 Kuiper、在英国政府和印度巴蒂集团的帮助下起死回生的卫星运营商 OneWeb 以及 Telesat 等多家公司的竞争。

PP Foresight 分析师保罗・帕斯卡托（Paolo Pescatore）认为，星链需要达到扩大规模才能降低成本，“因此需要跟运营商合作”。

马斯克透露，他正在与一些潜在合作伙伴展开谈判，因为许多国家或地区都要求运营商必须覆盖农村地区，才能向其授予 5G 牌照。

他还表示，如果电信运营商在偏远地区架设基站，就可以使用星链连接到核心网络。

无线和固网宽带的快速普及以及高昂的价格是导致之前的低地球轨道卫星企业失败的重要因素。

马斯克表示，星链的终端售价已经减半，预计还将在未来 12 个月从 1000 多美元降到 300 至 500 美元。

“如果我们能成功避免破产，那就太好了，我们就可以继续前进了。”他说。