研究表明：美国在电动汽车制造方面落后于中国和欧洲

6 月 30 日消息，据国外媒体报道，国际清洁交通委员会（ICCT）的一项研究称，美国在电动汽车的生产和使用方面均落后于中国和欧洲。

报告称，美国是全球第三大电动汽车制造商，自 2010 年以来，美国在全球电动汽车总产量中所占份额已从 20% 降至 18% 。

根据研究，2010 年至 2020 年间，全世界生产了超过 1000 万辆电动汽车。

截至 2017 年底，美国的汽车制造商已经生产了全球 20% 的电动汽车。而到 2020 年，美国汽车制造商仅占 2010 年以来累计电动汽车数量的 18%，但中国和欧洲的产量份额有所增加。

与此同时，这十年间中国生产的电动汽车数量占总量的 44%，欧洲占 25%。

并且，ICCT 表示，在全球约 3,450 亿美元的电动汽车制造商投资中，只有约 15% 流向美国。ICCT 董事尼克・卢特西 (Nic Lutsey) 说：“美国汽车工业不能承担在世界上最有前途、最具战略重要性的行业之一再继续落后于世界其它地区五年。”他呼吁“强有力的”政府政策来弥补失去的阵地。

ICCT 称，与其他国家相比，美国对电动汽车购买者提供的激励较少，而且由于汽油价格相对便宜，拥有一辆电动汽车的经济效益也不像欧洲那么明显。

皮尤研究中心的一项调查显示，7% 的美国成年人拥有电动或混合动力汽车，39% 的人表示他们“非常或多少有可能认真考虑”购买电动汽车作为他们的下一辆汽车。