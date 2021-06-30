外媒揭秘“办公室霸王”比尔・盖茨：风流成性，好形象只是人设

一场离婚案将世界富豪比尔・盖茨 (Bill Gates) 打回了“原形”，这个“书呆子”可能并不像人们想象中的那样完美。《商业内幕》杂志称，他不仅搞婚外情，在公司办公室里脾气暴躁，被称为“办公室霸王”。

1988 年夏天，盖茨乘坐直升飞机来到了法国阿尔卑斯山脉的滑雪胜地 Les Arcs，参加微软公司的一场国际销售会议。

当时，盖茨已经是史上最年轻的亿万富翁。自 1987 年以来，他一直把持着这一头衔。那时，盖茨 33 岁，心情放松。Les Arcs 当时进入了季节性关闭，微软把它全部租下，让员工们在这个度假圣地放纵。

据微软前出口经理丹・格拉夫斯 (Dan Graves) 回忆，有一晚，盖茨与员工们一起在一家瑞士餐厅喝酒，一直狂欢到第二天太阳升起。大约在清晨 5 点时，格拉夫斯差点被盖茨绊倒。当时，盖茨正在草坪上躺在一个女人身上。“他们俩就偎依在一起。”格拉夫斯称。

这可能不是大多数人心目中的盖茨。印象中，盖茨应该戴着大大的眼镜，理着男孩子的发型，书呆子气息浓厚。直到最近，人们对盖茨的关注还聚焦在他参加 Reddit 论坛的问答活动、公开拥护新冠肺炎疫苗以及与结婚近 30 年的妻子梅琳达投入数以十亿计美元做慈善。

然而，当盖茨夫妇在 5 月份宣布离婚后，质疑声接踵而至，尤其是有关盖茨婚外情的报道。2019 年，一位微软工程师致信微软董事会，声称她与盖茨保持着性关系，引发了微软董事会的内部调查。几个月后，盖茨退出微软董事会。盖茨发言人称，这是大约 20 年前发生的事情，最终以友好的方式结束了，盖茨做出退出董事会的决定与这件事没有任何关系。

在婚外情报道在网上疯传之后，盖茨及其公关团队这些年来精心打造的完美形象迅速崩塌。微软女员工们开始爆料盖茨是如何请她们吃饭，多年前怎么光临脱衣舞夜总会的。与此同时，盖茨与“淫魔”杰弗里・爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 的会面也受到更多审视，包括他曾乘坐爱泼斯坦的私人飞机前往棕榈滩。

“令人失望的是，有人发布了许多关于盖茨离婚的原因、情况和时间线的不实信息，”盖茨发言人称，“关于盖茨离婚的谣言和猜测越来越荒谬，而且不幸的是，一些人对情况一无所知却被称为’消息源’。”

办公室霸王

许多了解盖茨的人表示，他们对于一些报道并不感到惊讶。“像盖茨这样的人会认为，通常的行为准则并不适用于他。”微软前董事玛利亚・克拉维 (Maria Klawe) 表示。

年轻时的盖茨

就在盖茨与儿时好友保罗・艾伦 (Paul Allen) 创办微软不久后，他在一些员工心目中就成了“办公室霸王”。四名曾经在微软与盖茨共事的女员工称，他很傲慢，脾气暴躁。

“与盖茨会谈就是你被咆哮的时候，所以我尽量避免。” 一位匿名微软前高管称。

盖茨还经常咒骂、斥责下属。“这是我听过的他妈的最愚蠢的主意”，这句话已经成为了盖茨的标语。他能够记住员工的车牌以此来监视员工的动向。艾伦曾在回忆录中写道，在他第一次癌症发作时，盖茨曾试图稀释艾伦在微软的股份，原因是艾伦“不具生产力”。

另外一位匿名微软前高管称，盖茨非常直接和坦率。她表示，尽管他的管理风格可能会吓到一些员工，但是自己欣赏他的坦率。她表示，“盖茨对所有人都会大喊大叫”。

有一位微软前高管曾与盖茨多次单独会面，她认为盖茨在交际方面可能有些笨。“他实际上不知道如何开玩笑，或者说不懂得交际，”她说，“如果他说喜欢你的发型，他不是在调情，他就是真的喜欢你的发型。”

一位微软现任员工称：“就交际而言，盖茨是一个挺笨的人。”

但是，并不是所有人都能这么体谅，尤其是在一些人看到微软对女性职场问题反应迟钝时。

克拉维曾在 2009 年至 2015 年担任微软董事。她表示，盖茨的举止就好像他是这房间里“最聪明的人”，对于改善接班人计划多元化的建议无动于衷。

她指出，这不是盖茨想要听到的东西，盖茨会用这样的话语回复这些建议：“该死，你是在试图毁掉公司吗？”但是，克拉维想要阐明的是，对多元化的关注与微软的成功无关。

盖茨发言人称，对于盖茨无意讨论或者促进微软多元化和包容性的说法显然描述不当。

沉迷于女色

即便是在与梅琳达约会时，盖茨也希望保持与其他女性的浪漫关系，无法专注于梅琳达。“比尔想要结婚，但是他不知道是否能够全身心投入到婚姻中，同时还得管理微软。”梅琳达在盖茨纪录片《走进比尔：解码比尔・盖茨》中称。

盖茨传记作家詹姆斯・华莱士 (James Wallace) 透露，梅琳达知道盖茨沉迷于女色，曾经因此在两人交往初期分手至少一年。两人在 1992 年复合，然后在两年后结婚。

但是，这场婚姻并非完全传统意义上的婚姻。盖茨在《时代》杂志在 1997 年发表的一篇文章中称，他每年都会与前女友、软件企业家安・温布拉德 (Ann Winblad) 度假。

盖茨还公私不分。据《纽约时报》报道，2006 年，当参加完一场微软女员工的报告会后，盖茨向她发邮件邀请她共进晚餐。“如果这让你感觉不适，就假装从未发生过。”盖茨在邮件中称。

盖茨夫妇 2019 年接受采访

还有一次，在纽约举行的鸡尾酒会上，盖茨邀请一位盖茨基金会员工约会。“我想见你。能和我共进晚餐吗？”他小声地问。

当梅琳达与盖茨首次约会时，她自己就是一名微软员工。1987 年，梅琳达加入微软担任产品经理。当她第一次在会议晚餐上与盖茨见面时，盖茨就跟她调情。梅琳达称，几个月后，他们在停车场相遇，盖茨邀请她共进晚餐。

强大的微软公关团队

据记者和微软内部人士透露，微软的公关人员在竭尽全力保护盖茨的个人生活。

“对于曾经出过微软好文章的部分知名记者，微软一直在向他们提供消息。作为交换，记者不能将盖茨的一些花边故事公布于众，”华莱士称，“有一些知名记者知道盖茨的所作所为，但是他们从未报道过，因为他们知道微软会切断他们的消息源。”

一位前高管称，微软的公关团队对于信息有极强的控制欲，对于外界的看法过于担心。微软尚未置评。

华莱士称，盖茨与新闻媒体的关系十分亲近，甚至曾勾搭过一名报道 Comdex 等行业大会的女记者。“记者们说，他们心知肚明，他们不是唯一一批与盖茨关系好的人。”华莱士补充道。

1992 年，微软与当时主要科技杂志出版商 Ziff Davis 的关系公然受到质疑。当时，Ziff Davis 专栏作家威尔・扎克曼 (Will Zachmann) 发表了一篇文章批评盖茨，然后他的工作合同没有得到续签。“Ziff Davis 与微软同流合污。”扎克曼对《连线》杂志称。

“一旦梅琳达与盖茨离婚案把盖茨的光环打破，”一位微软员工称，“所有幕后故事就会被全盘托出。”