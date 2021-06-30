豪威科技发布 OH08A 和 OH08B 医疗级 CMOS 图像传感器：800 万像素，用于一次性和可重复使用内窥镜

IT之家 6 月 30 日消息 豪威科技发布了下一代 OH08A 和 OH08B CMOS 图像传感器 —— 首款用于一次性和可重复使用内窥镜的 800 万像素分辨率传感器。此外，新品 OH08B 是豪威科技首款 Nyxel 近红外技术的医疗级图像传感器。

OH08A

医疗级 OH08A 图像传感器采用 1/2.5 英寸光学格式以及 1.4 微米 PureCel Plus-S pixel 技术，在 7.1x4.6 毫米小尺寸封装内提供 4K/2K 分辨率，是尖端芯片（ chip-on-tip ）内窥镜的理想选择。

OH08B

OH08B 采用 1/1.8 英寸光学格式，在 8.9x6.3 毫米封装内提供更大的 2.0 微米 PureCel Plus-S pixel，并采用豪威科技的 Nyxel 技术，可增强近红外光谱范围内的可视化效果。

豪威科技表示，我们的下一代 OH08A/B8MP 图像传感器用于外径为 10-12 毫米的内窥镜，例如胃镜、十二指肠镜、羊水镜、腹腔镜和结肠镜。它们能够提供更高的图像质量和 4K/2K 的高分辨率（ 60 帧/秒），大大提高了医生在重要手术中实现人体解剖结构可视化的能力。在 OH08B 中，我们采用 Nyxel 技术将传感器提升到一个新水平，该技术在颜色和红外灵敏度方面性能更高，使医生能够在近红外、荧光、色素内窥镜和虚拟内窥镜手术过程中看到更清晰的视频。此外，更高的灵敏度可以降低照明，从而减少内窥镜尖端的热量。

OH08A 采用了豪威科技的下一代 PureCel Plus-S 晶片堆叠技术，可在尽可能小的芯片尺寸中实现高性能。这款传感器利用这种专有像素技术，通过减少或消除固定模式噪声来提高图像质量，同时还能提供高满阱容量（增加动态范围）和优异的低光灵敏度，实现零光晕和低功耗。60 帧/秒的高帧率可减少拖尾现象，确保图像清晰稳定。

OH08A 可实时提供高质量的 800 万像素 Bayer 静止帧或 4K 视频。它具备四合一（ 4-cell ）三次曝光高动态范围（ HDR ）和色调映射功能，在 1080 p60 下实现优化的 HDR ，或者在原生的 4K2K p60 分辨率下实现 2 帧交错式 HDR 。

IT之家获悉，OH08B 是一款尺寸更大、性能更高的设备，采用了豪威科技 Nyxel 技术，可在彩色和红外成像方面提供较高图像质量。Nyxel 技术在 850 纳米和 940 纳米近红外波长下可将量子效率提高到三倍。较高的量子效率可实现低功率红外照明，从而显著降低尖端芯片功耗。

其他关键特性包括 OH08A 的 15.5 度主光线角 (CRA) 和 OH08B 的 11 度主光线角 ( CRA )，允许使用广角和短焦距镜头，脉冲宽度调制输出 LED 驱动器，以及原始数据的四通道 MIPI 输出。这两款传感器具有立体功能，可实现帧同步，支持许多深度知觉应用程序。此外，这两款传感器可高压灭菌，因此能够用于可重复使用的内窥镜的消毒。

OH08A/B 图像传感器目前可以提供芯片级封装的样品。