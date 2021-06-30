乐之邦 Monitor 09 Mark III 解码耳放发布：全新自研芯片，2999 起

IT之家 6 月 30 日消息 今年 5 月，国内品牌乐之邦宣布推出 SuperAMP300 音频放大芯片，相比上一代产品更加完善，驱动力、细节、音色等方面进行了升级。6 月 29 日，乐之邦正式发布 Monitor 09 Mark III 系列解码耳放产品，首发搭载这款耳放芯片，并开启预售和换购。

乐之邦 Monitor 09/Plus 于 2017 年发布，至今已经过去了近 4 年。Monitor 09 Mark III 解码耳放采用 USB 数字输入，支持单端/平衡 / SPDIF 同轴输出，搭载自研的 SuperDSP300 数字音频芯片，相比上一代体积更小，更省电。该产品兼容苹果 / 安卓 / PC / Mac 等设备，通过转接线或 OTG 线可以实现。产品使用双 CS43131 DAC 解码芯片，代替就有 ESS 方案，耳放芯片也升级为双 SuperAMP300。

这款产品体积更小，采用 CNC 铝合金边框，正反面覆盖玻璃，首次搭载屏幕。产品支持 TF 卡音乐播放功能，内置电池，续航时间 5-15 小时。

接口方面，该产品具有一个 USB-C 输入口，同时用于数字输入以及充电，并没有采用上一代独立供电接口的设计。输出方面，新款 09 Mark III 具备两个 3.5mm 单端口、一个 4.4mm 平衡接口，Future 版本输出功率最大 800mW×2，最大输出电平 6V RMS。

IT之家了解到，乐之邦 Monitor 09 Mark III 与上一代 09 的主要区别主要有模拟 LO/PO 输出切换功能，利用继电器实现；USB 输入 UAC 3 级缓存调节；5 级无损增益调节；5 种数字滤波器调节；TF 卡升级 MUOS 固件和 App；液晶三级背光亮度；6 路 MHz 电源、4 路超低噪声电源；SuperDSP 300、SuperAMP 300 芯片温度检测显示功能。

Monitor 09 Mark III 标准版售价 2999 元，Future 版本售价 3999 元，后者耳放芯片供电电压提升至 14V（±7V），额外提供两种模拟输出增益调节功能，共 10 级。

乐之邦表示，Monitor 09 Mark III 系列产品从即日起开始预售和换购活动（2021 年 6 月 28 日 ——2021 年 7 月 31 日结束），将在付款后 30 天内发货。用户可以通过三种方式，自由预购 Monitor 09 Mark III 系列产品。

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IT之家获悉，具体的换购、预售需要联系乐之邦官方论坛或者官方微信公众号进行咨询。