德国电信 CEO 炮轰 OTT：产生 80% 流量却不为基础设施掏一分钱

北京时间 6 月 30 日下午消息 据 Mobile World Live 报道，德国电信首席执行官提摩太・霍特吉斯（Timotheon Hoettges）对现行法规未能将 WhatsApp 和微软等公司归类为通信厂商感到愤怒，认为这些 OTT 玩家产生了大量的网络流量，却没有为基础设施和扩建成本支付任何。

在巴塞罗那 2021 年世界移动大会的主旨演讲中，他问与会者，当 WhatsApp 通过增加数据负荷为其母公司 Facebook 的业务创造更多价值时，网络运营商却不得不为此承担费用，这是否公平。

“80% 的流量是由 OTT 厂商产生的，而他们没有为使用基础设施或扩建成本支付一分钱，以换取来自我们消费者的所有数据价值，这怎么能行？”他问道。

霍特吉斯进一步质疑，为什么监管机构没有将微软视为一个通信平台，指出该公司正在“发展其网络，并将边缘网络与光纤网络连接起来，以向客户提供连接”。

在慷慨激昂的陈述中，他还呼吁建立一个公平的竞争环境，需要“勇敢的政治家为欧洲制定愿景”。

“如果我们不改变设置，欧洲将进一步落后。美国有单一的市场，亚洲和中国都有非常明确的监管规则。在欧洲，我们有 27 条法规，没有关于数据治理的明确规定，也没有关于数据隐私的明确规定。欧洲必须清醒过来，改变他们推动数字化的方式。”

2030 年愿景

在主旨演讲中，霍特吉斯敦促更广泛的移动行业继在应对新冠疫情中发挥核心作用近一年半时间后，为下一个十年制定愿景，认为随着连接在 2030 年成为“基本人权”，新的挑战将会出现。

他表示，德国电信已经在制定其 2030 年愿景方面展开了良好的工作，正在努力将商业模式转变为更多由软件驱动。

最重要的是，霍特吉斯认为运营商需要改变他们的思维模式，不要太关心拥有网络的所有部分，而只是“以正确的方式编排它”。