6 月 30 日晚间消息,针对用户反映的理想 ONE 二手车老车主仍能通过 App 远程开车门的问题,理想汽车官方表示,软件部门已经在解决这个问题,将尽快上线相关功能。

据 @flypig 发布的消息称,理想 ONE 的车和 App 关联绑定后,如果将理想 ONE 二手卖掉的话,不能直接取消车和用户本人的关联,而是要把用户本人和车的灵魂连接“转移”给下一个车主。

该用户还称,因为卖车是通过中介卖掉的,所以根本不知道下一个车主是谁。所以,现在手机上的理想 ONE 每次都会收到推送,说二手卖掉的那台理想 ONE 车窗没关、车钥匙没拿出来、电量不够等。新车主甚至不知道这个关联。而购买的新款理想 ONE 则仍然可以和 App 相关联。