研发比建芯片工厂更重要：美国众议院批准新措施，增加前沿研究预算

6 月 30 日消息，据美国半导体杂志 EE Times 昨日报道，美国众议院的一个科学小组采用了“实验室优于晶圆厂（Labs Over Fabs）”的方法，希望以此来保证美国的技术领先地位。与参议院的创新战略正好相反，这一方法转而资助广泛的研发而不是半导体等特定行业。

此前美国参议院批准了《无尽前沿法案》（Endless Frontier Act），该法案提供了 520 亿美元的紧急资金，以用来重振美国芯片制造业。同时，参议院的其他提案将为投资美国晶圆厂和设备的企业提供高达 25% 的税收减免。

一、美国众议院出手，支持国内基础性科学研究

美国众议院科学委员会本周批准了两项预算措施，将在未来五年内将国家科学基金会（NSF）的资金增加一倍，同时将能源部科学办公室的预算增加 7%。能源部科学办公室拟议将增加的资金用于扩大量子计算的开发和应用的研究。

与参议院通过的法案不同，众议院强调基础研究和应用研究，试图通过这种方法来恢复美国的技术创新，而参议院法案强调与中国的技术竞争和西方供应链的安全。

“与其复制我们新兴竞争对手的成功过程，我们更应该加倍重视我们在 NSF 和能源部拥有的经过验证的创新引擎。”众议院科学委员会主席、德克萨斯州众议员埃迪・伯尼斯・约翰逊（Eddie Bernice Johnson）说。

众议院立法设立了一个新的科学与工程理事会，允许 NSF 承担巨大风险并试验新方法，使科学理论快速向重大社会问题的实际解决方案转化。该提案将在 2022 财年为新董事会拨款 14 亿美元，并且每年增长 27%，到 2026 财年将达到 34 亿美元。

二、参众两院起分歧，半导体领域如何发展？

众议院的提案反映了人们对参议院的批评。

有人批评道，参议院的做法以牺牲下一代半导体技术的尖端研究为代价，过于强调新的晶圆厂产能，这没有解决目前整个芯片行业的技能差距。

美国外交政策研究所最近的一份报告提到：“美国应该少一些关注当下技术在生产中的应用，因为这些技术很快就会过时。相反，稀缺的资源应该用于支撑美国创新所依赖的半导体生态系统。”

总的来说，众议院的措施强调通过大学的技术研究所进行“使用启发和转化研究”。未来法案的国家科学基金会的发起人说:“与 NSF 的资助范围相比，研究界有能力追求更多的研究想法，这些未得到资金支持的项目蕴藏着巨大的潜力。”

鉴于议员们在重振半导体等战略性行业的技术创新方面采取行动的速度极快，有观察员分析，今年夏末参众两院或将举行一场会议，以调和双方在不同愿景上的尖锐分歧。

结语：美国欲维持技术优势，中国需全面“迎战”

随着中国在半导体领域的发力，显然美国已经将中国当作自己的头号敌人。不论是参议院所提的《无尽前沿法案》，还是众议院所强调的基础科学研究优先，其目的均是为了维持美国的技术优势，以赢得这场“科技战争”。

美国参众两院的战略分歧体现出了两种不同的战略方向，不论美国最终选择了哪种战略，都将给中国的半导体行业乃至整个科技领域带来难以预估的影响，未来的发展道路上我们要保持警惕，准备全面“迎战”。