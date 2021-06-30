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2.6 折 130 元/年！115 网盘 11.5 年 1500 元（送半年爱奇艺）

2021/6/30 20:22:57 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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115 网盘开启年中大促，11.5 年会员仅需 1500 元，收货再送爱奇艺半年卡。

折合 130 元/年、10.8 元/月，价格真真非常不错了：

天猫 115 网盘会员 11.5 年兑换码填写手机号券后 1500 元领 1000 元券

115 会员网盘日常售价 500 元/年，本次 130 元/年为 2.6 折。

到目前为止，115 网盘依旧非常好用，一乖的同事们基本人人都是会员。

去年 500 元 3 年的活动（167 元/年），部分小伙伴没赶上，这次发车更划算，有需求的同学可以关注下。

天猫 115 网盘会员 11.5 年兑换码填写手机号券后 1500 元领 1000 元券

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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