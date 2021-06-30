华为无线荣获三项 GSMA 全球移动大奖，含基站以及 5G 远程医疗解决方案

IT之家 6 月 30 日消息 根据华为官方消息，在 MWC 2021 期间，2021 GSMA 全球移动大奖（GLOMO）新鲜出炉，华为无线荣获“最佳移动网络基础设施奖”、“最佳新兴市场移动创新奖”、“最佳抗疫技术创新奖”三项大奖。

具体来看，华为 BladeAAU 系列产品荣获 GSMA GLOMO“最佳移动网络基础设施奖”。这一奖项旨在表彰华为长期围绕客户价值创新，为通信行业带来革命性产品，帮助全球运营商打造 5G 时代高质量移动基础设施。

华为 BladeAAU 系列通信基站产品外形小巧，将 Massive MIMO AAU 与全频段无源天线以最紧凑的方式集成，帮助运营商简化站点部署，降低了网络建设难度。该产品目前已成功在全球 30 多张商用网络规模部署，可以发射 5G 信号。

华为 RuralStar Pro 联接与数字包容解决方案荣获 GSMA GLOMO“最佳新兴市场移动创新奖”。该产品针对部分新兴市场的基础设施匮乏、缺乏稳定电源和可靠回传、安装维护效率低等特点，持续创新系列化偏远区域移动通讯方案。这种设备将射频/基带/回传三合一，有效替代传统昂贵的光纤、微波和卫星传输方式。另外华为智能太阳能光伏解决方案，可把绿色能源自供给 (免市电、免油机) 变成现实。

5G 远程医疗解决方案荣获 GSMA GLOMO“最佳抗疫技术创新奖”。这一方案用于中日友好医院，表明 5G 智慧医疗得到了行业认可。华为表示，在抗疫、防疫以及复工复产的过程中，通过 5G 传输应用人工智能分析等，实现多学科专家会诊，确立新冠肺炎肺部炎症以水肿为主的肺音特征，为新冠肺炎患者的救治提供了第一手的有价值的临床信息。超声联合会诊、中医超声针刀、病理会诊等 5G 远程医疗典型应用也在抗疫期间发挥了重要作用。

IT之家获悉，GSMA GLOMO 奖项素有“移动产业奥斯卡”的美称，是对实力与贡献的认可。除了华为之外，其它设备制造商也获得了奖项。