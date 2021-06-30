外媒推测：苹果 iOS 15“小年”更新意味着 iOS 16 将带来重大变化，抛弃一堆旧设备

IT之家 6 月 30 日消息 在今年 6 月份 WWDC 上，苹果发布了 iOS 15 系统。通过功能更新进一步提升 iPhone 体验。iOS 15 使 FaceTime 视频通话更自然，推出 SharePlay 共享体验，通过新的方式管理通知以帮助用户保持专注，同时更加智能地通过照片和搜索获取信息。地图 App 推出探索世界的美妙新方式，重新设计过的天气 App 以全屏模式及更多图像展示数据，钱包 App 增加了对家庭钥匙和身份证件的支持，Safari 浏览器的新标签页栏设计和标签页组进一步简化上网的体验。iOS 15 还包含了 Siri、邮件以及系统其他方面的新隐私控制选项，进一步保护用户信息。

对于 iPhone 设备的好处之一是，你可以在五年或更长时间内获得 iOS 更新。但当涉及到 iOS 15 的更新时，苹果首次为 iPhone 用户提供了两种选择。

你可以升级到 iOS 15，或者你可以选择继续使用 iOS 14，但仍然获得安全更新。这是一个略显奇怪的选项，外媒 Macworld 对此产生了一个推测理论。

背景

长期以来，苹果一直确保 iOS 的更新能与旧手机一起使用。对于 iOS 15，和 iOS 14 一样，没有额外的 iPhone 型号被排除在外。如果你的手机可以运行 iOS 13，它就可以更新到 iOS 14，今年也是如此--任何能够运行 iOS 14 的机型也都可以运行 iOS 15。

这意味着早在 2015 年推出的机型上也可以使用 iOS 15。

iPhone 6s/6s Plus 2015 年

iPhone SE 一代 2016 年

iPhone 7/7 Plus 2016 年

iPhone 8/8 Plus 2017 年

iPhone X 2017 年

iPhone XS/XS Max 2018 年

iPhone XR 2018 年

iPhone 11 2019 年

iPhone 11 Pro/Pro Max 2019 年

iPhone SE (2 代) 2020 年

iPhone 12/12 mini 2020 年

iPhone 12 Pro/Pro Max 2020 年

对旧机型的支持，加上自动提示更新，意味着有很大比例的 iPhone 用户会进行更新。

iOS 15 更新带来了新的选择

但由于某些原因，今年苹果提供了两种选择。

iOS 现在在设置应用程序中提供了两个软件更新版本的选择。你可以在 iOS 15 发布后立即更新到最新版本，以获得最新的功能和最完整的安全更新集合。或者继续使用 iOS 14，仍然获得重要的安全更新，直到你准备好升级到下一个主要版本。

这有点奇怪，外媒 Macworld 的 Jason Snell 为这一决定提出了几种理论。第一个理论是，并非所有的主要更新都被证明是受欢迎的 ——iOS 7 是典型的例子。

第二个理论是迎接 iOS 16 大更新。

“这让人不得不怀疑此举是否是即将到来的 iOS 重大更新的前兆，也许是 iOS 16，打破了与一堆旧设备的兼容性。

通过在 iOS 中建立第二条更新路径，苹果明显致力于为 iOS 建立独立的更新轨道。下一次，当苹果将一批设备标记为与未来的更新不兼容时--可能是针对 iPhone X 之前的机型，它将能够把这些设备停放在一个更新轨道上，仍将获得主要的安全更新。”

近年来，苹果对其 iPhone 和 iPad 的硬件进行了革新；也许它现在终于打算在软件上做同样的事情？这是许多人一直在呼吁的，尤其是在 iPad 方面。如果是这样，iOS 和 iPadOS 后续大幅提升的功能不能支持在旧设备上运行也就不奇怪了。

苹果可能不想让旧设备的所有者处于与许多安卓手机用户相同的境地--两三年后被留在不安全的设备上。独立的功能和安全升级路径将有望解决这个问题。