苹果寻求更多供应商生产 iPad Pro/MacBook Pro mini-LED 显示屏

IT之家 6 月 30 日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果正在继续努力满足其最近推出的 12.9 英寸 iPad Pro 的 mini-LED 显示屏和即将推出的 MacBook Pro 显示屏需求，促使该公司开始寻找额外的供应商，试图减轻负担。

根据 DigiTimes 发布的报告预览，苹果正在寻找台表科技（TSMT）以外的供应商，以协助将电气元器件安装到 12.9 英寸 iPad Pro 和即将推出的 MacBook Pro 中的 mini-LED 显示屏的电路板上。

DigiTimes 此前曾报道，台表科技仍将是 iPad Pro 和即将上市的 MacBook Pro 的唯一 SMT（表面贴装技术）供应商。然而，自该报道以来，苹果似乎改变了对这一情况的看法，可能意识到对 12.9 英寸 iPad Pro 的需求和对即将推出的 MacBook Pro 的预期需求将超过单一供应商的能力。

在发布之后，苹果 M1 12.9 英寸 iPad Pro 的库存相当有限，4 月发布时的发货时间就达到 7 月中旬和下旬。由于全球疫情危机和全球芯片短缺导致的持续中断，类似的情况可能会在即将推出的 MacBook Pro 上发生。

IT之家获悉，苹果 M1 12.9 英寸 iPad Pro 是第一款采用带有 mini-LED 的液体视网膜 XDR 显示屏的苹果产品，而不是传统的 LCD 或 OLED 屏幕。预计苹果将把同样的技术带到预计在今年晚些时候推出的重新设计的 M1X MacBook Pro 上。