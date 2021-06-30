偷拍相机登上苹果 App Store 排行榜，谁在把女性的生活变成他们的色情片

这是一款在 App Store 摄影与录像排行榜付费 App 排名第三的应用，「安全相机」的名字也让它看起来并无不妥，然而进入 App 详情页面，接下来的内容却逐渐揭开了一个阴暗的世界。

预览中第一张图就是穿着比基尼的女性，下方文字写到 ——「更安全的拍照」（话说应该是「地」吧，算了这不重要），这么一个主打隐私的拍照 App 却让我看出了点性暗示的意味，是不是我想多了？

看到第二张图才发现我并没有想多，图片上堂而皇之地标明了这款「安全相机」的主打功能 ——「把相机伪装起来」，「将屏幕伪装成黑屏、桌面，没人知道你正在拍照」。

我这才明白过来，原来所谓的「安全相机」并不是为了大众的安全，而是为了保护偷拍者的「安全」。

它甚至能自动拍照自动对焦，拍下来的照片还会被加密，可以说是非常「安全」了。

更为恶臭的是它还提供了分享偷拍照片的渠道，而且阅后即焚……

下方介绍里的恶臭几乎要冲出屏幕了，「手机版的针孔相机」「独乐乐不如众乐乐」……

还有什么「抓紧看看你的照片流有没有被同步到老婆的 iPad」，这种偷拍狂都有老婆，如果你们伴侣的手机上有这个 app，那我建议你赶紧走，用跑的。

话说知己知彼百战不殆，我专门下载了这个 App 进行研究。各位读者朋友们就不必为它贡献下载量了，如果有时间的话还请前往 12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心投诉这个 app，投诉传送门在此👉https://m.12321.cn/app，「安全相机」地址👉https://apps.apple.com/cn/app/id782915884。

欢迎回来，请看这个 App 是如何恶臭熏天的。首先在这个 App 内没有特定的拍照按钮，点击屏幕任意位置就能拍照，这样就方便了偷拍者装出不经意的样子进行偷拍，而且还有自动定时拍照让偷拍者更加「安全」了。

更为恶臭的是，界面还可以伪装成黑屏，要不是右上角这个绿点，任凭谁也看不出来这竟然是个偷拍界面。

让人不寒而栗的是，它还可以伪装成其他任意界面，桌面、浏览器、电子书…… 你永远不知道旁边那个看起来道貌岸然的人会如何在脑内构思偷拍你的姿势。

仅仅这些还只是让我气愤，接下来看到的图片墙真真切切地让我生理不适了。图片墙里充满了这个偷拍相机 App 用户用户自行上传的偷拍照片，在地铁上、马路边、商店里…… 各种你习以为常的自以为安全的地点，都有毫不知情女生被偷拍下来上传，以供这群偷拍者意淫。然而这些本可以发生得少一点的，如果这个偷拍 App 没有为这群偷拍者提供便利。

为虎作伥的 App 不止这一个，在它的相关推荐下，一整列 App 就这么出现在我眼前，还是同样令人作呕的偷拍手法。我知道这个世界上总会存在一些见不得光的东西，但让我没想到的是，它们就这么堂而皇之地出现在了苹果官方应用商店里，还存在了七年之久都没有被下架。

偷拍这件事儿在网络上屡见不鲜，也因为在刑法上没有相关规定而屡禁不止，我恳请大家和我再一次一起投诉这些 app，投诉传送门在此 https://m.12321.cn/app，谢谢大家。