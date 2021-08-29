东京残奥会运动员被自动驾驶汽车撞伤退赛，丰田 CEO：上路还不太现实

谁能想到，原本用来接送运动员的丰田自动驾驶巴士，却径直撞上了一位盲人。

而且这事就发生于正在举办的东京残奥会期间。

被撞的这位盲人叫做北园新光 （Arimitsu Kitazono），30 岁，是参加此次残奥会的男子柔道 81 公斤级运动员。

据其教练称，北园新光目前正在奥运村接受治疗，而且因为这次车祸，已经错过了一场赛事。

自动驾驶巴士撞上盲人运动员

这辆“肇事”的自动驾驶巴士，名叫 e-Palette，是丰田旗下的一款可定制的多座多功能汽车。

在 e-Palette 官网中，专门设置了一个叫“不可能的故事”栏目，标语也非常的醒目：

在丰田的陪伴下纵横于残奥会。

丰田将自动驾驶技术应用于东京残奥会，本意是非常好的，可以 24 小时运送运动员和工作人员。

但谁能想到意外会来得如此突然。

根据日本《朝日新闻》的描述，在这次事故发生前，北园新光正在一个交叉路口的人行道上过马路。

而 e-Palette 却在这个时候，突然在路口右转，径直撞向了北园新光。

虽说自动驾驶巴士的行驶速度非常缓慢，时速只有 1 至 2 公里，车内的 2 名操作员和 5 名乘客没有受伤。

但车外的北园新光，他的头部和腿部却还是受了伤。

丰田：自动驾驶上路还不太现实

至于这起事故的细节原因，警方方面也有所透露。

据悉，事发之前，e-Palette 的操作员将车辆改成了手动控制。

他这样做的原因，是在更早之前，e-Palette 因为检测到附近有警卫员而出现了停车的现象。

而车上的操作人员也对此作出了解释：

事发时我们看到有人准备过马路，以为他会意识到有车来，然后停住脚步。

事后，丰田 CEO 丰田章男 （Akio Toyoda）在一个访谈节目中，就此事发表了致歉：

一辆车要比人“强壮”，所以我显然会非常关注它们的（质量）情况。 这件事情表明，自动驾驶汽车在正常道路上行驶还不太现实。 我们向在这起不幸的车祸中受伤的乘客表示最诚挚的歉意，并希望他们早日康复。

目前，奥运村已经决定暂停使用此类汽车。

……

而经此一事，网友们对于自动驾驶技术再一次提出了自己的想法。

有人认为：

自动驾驶试验区不宜设在常出现老幼病残人群的地方。

因为事发时车辆的时速是非常慢的，但意外依旧还是发生了。

与此同时，基于丰田 CEO 的回应，也有网友认为，“自动驾驶离我们还十分遥远”。