身份证丢失后被刷脸欠上万贷款，银行：人脸识别到就是你借的

8 月 29 日消息 人在家中坐，欠款天上来。

而且还是在身份证已经遗失的情况下，莫名其妙地收到了银行的起诉：亲亲，您借走的一万多元现在都还没还哦。不会弄错的，确认是您通过人脸识别之后办了张新卡，然后借了钱的呢。

“人脸识别说你借钱了”

在银行的描述里，事情最先发生在 2019 年 11 月 25 日，银行的线下营业网点中。

借款的王女士先是现场填写了开户签约申请表：

▲ 图源中国新闻周刊，下同

经过人脸识别核验身份后，她自助办理了借记卡账户业务，并开通了手机银行功能：

一个月后，12 月 18 日，王女士通过手机银行申请了一笔上万元的借款：

但在借完这笔钱后，借款人就直接消失了，再也没有还过钱。

于是银行一纸诉状，直接上告到了广州互联网法院。

但“借钱不还”的王女士却是一脸懵逼：

我的身份证在你说的“开卡借钱“之前就已经丢了啊！还去银行报案挂失了：

怎么看都不该让我来还这个钱吧？

但银行坚持认为应该由她承担责任。

理由之一就是：人脸识别审核已经完成了身份比对，所以就是你自行申请办理的借记卡。

最后，法院对办卡时的笔迹和预留手机信息进行比对，发现这与王女士本人的信息不符。

而银行也无法拿出更多的影像资料证明，当天办卡的人就是王女士本人。

因此，法院最后驳回了银行的全部申诉。

通过、误识两难全

在最后结案时，法院表示：应该避免过分依赖人脸识别。

手机验证码、指纹等其他身份识别系统也应该一并参与，进行交叉核验。

所以人脸识别技术到底什么时候才能支棱起来啊！

双胞胎互换身份骗一骗机器还好玩，自己的信息数据被他人冒用这就很恐怖了啊！

其实这里就得说到人脸识别中的一个叫做阈值的概念了。

当人脸比对的相似度值大于此阈值时，则比对通过，否则比对失败。

如果这一标准线设置的太高，那么安全性是有了，但通过率就会大大降低。

办手续一分钟，人脸识别半小时的新闻就是这么来的……

但如果标准线设置的太低，误识率当然也就会跟着一路飙高。

如果是本人操作那还好，但如果碰到像本文的这种情况，那盗用他人信息的骗子也会觉得很爽很方便……

但是身份证挂失后还能被他人使用也很不合理啊！银行是不是也存在管理上的疏漏呢？

有网友也对技术之外的问题提出了质疑。

而对于这场“刷脸”导致的风波，也有很多人感叹：

两难全。