安世半导体英国区总经理：收购 NWF 是为了提高产能

8 月 29 日消息，闻泰科技旗下安世半导体收购 NWF（ Newport Wafer Fab）在本月告一段落。根据 8 月 15 日闻泰发布的公告，本次交易过户手续已全部完成，公司间接持有 NWF 100% 权益。

作为英国现存最大的晶圆厂，以及化合物半导体和硅光子学战略研究活动集群的制造中心，安世半导体对 NWF 的收购引起了英国方面的担忧。

随着安世从 NWF 的客户和小股东变成了所有者，安世 MOS 分立器件业务经理、英国区总经理 Toni Versluijs 在 eeNews Europe 的采访中分享了他对产业关心的一些担忧事项的观点。

▲ 图源：eeNews Europe

Toni Versluijs 表示，安世与 NWF 的关系由来已久。早在 2019 年，双方就达成了一项供应协议，安世增加对 NWF 的芯片订单量，如果后者在特定情况下没有满足安世的需求，安世将有权对 NWF 董事会进行任命。后来一个“特定情况”出现了，即 NWF 未能满足安世的产能需求，其次就是当时 NWF 看起来财务方面出现了一些问题，例如今年 1 月，NWF 寻求资金来扩大产能。因此在今年 3 月份，安世提名了两位人选进入 NWF 董事会。

随后，安世提出了解决 NWF 财务问题的最好解决方案 —— 并购后者。

目前 NWF 研究路线图中包括 20 多个项目，涉及硅光子学、碳化硅、用于射频、功率和 LED 器件的硅基 GaN 以及 SiC 基 GaN 等各种材料，并与多个不同的学术和商业合作伙伴进行合作。其中许多合同是多年期项目，持续到 2022 年，2023 年，部分到 2024 年。

这些研究是否会因安世的并购而受到影响？对此 Toni Versluijs 解释，（并购后）将继续这些研究项目，也尊重 NWF 现有的合同和客户，也取决于他们的意愿。“并购后我们将与卖方达成一致，将为化合物半导体和光技术建立一个新的晶圆厂，并已获得一些合同。”

与此同时，一家名为“NWF 10 Ltd.”（或“Newport Wafer Fab 10 Limited”）的新公司于今年 7 月 5 日在 Companies House 注册，由硅晶圆供应商 IQE 的首席执行官 Drew Nelson 担任唯一董事。就在同一天，Drew Nelson 和其他人辞去了 NWF 董事的职务。据信，新公司名称中的数字 10 指的是 Fab 10 大楼，也称为 Richard Rogers Inmos 大楼，是 NWF 最初的晶圆厂大楼，可以作为独立于安世但共享芯片制造基础设施的研发用晶圆厂无尘室。一旦找到继任者，Nelson 将辞去他目前担任 IQE 首席执行官的职务。他还表示，他计划将更多时间花在南威尔士的化合物半导体集群的发展上。

但是，新建一个晶圆厂至少需要 12 到 18 个月。Toni Versluijs 表示，在新晶圆厂建成之前，安世会履行目前的研发合同来为相关研究合同提供过渡。他并未指出安世是否会为 Nexperia-Newport 园区内的独立研发晶圆厂提供现金或建筑及基础设施租金补贴等形式的财务支持。这可能会在一定程度上缓解英国方面对这项收购的政治担忧，也可能给英国和当地政府带来为新的化合物半导体卓越中心寻找额外资金的压力。

至于新项目，安世会进行考察并根据其优点来审慎判断后续动作。

他也强调，安世对于 NWF 的聚焦点，过去、现在仍然是分立功率 MOSFET 的量产。化合物半导体的研发是工厂自带的，也就是说，安世将是致力于功率半导体应用的硅基 GaN 的研发合作伙伴之一。

“我们希望他们的半导体集群取得成功。NWF10 投入运营是最好的方向，该计划看起来很有希望。”Toni Versluijs 表示。

尽管如此，原 NWF 在研发方面依然拥有众多合作伙伴，其中一些也希望成为客户，并在 NWF 试产。由于 NWF10 的未来仍面临不确定性，此前也也有一些已经使用 NWF 代工。未来他们将如何选择？

对此，Toni Versluijs 认为，不同客户处于不同的技术阶段，“我们尊重所有协议，一些客户可能不会延续协议，而晶圆厂现在也处于产能争夺状态，我们与其他代工厂合作时均面临这种情况，一些客户是以订单采购为基础的。”他解释，“安世收购后的 NWF 将不再是一家纯晶圆代工厂，而是为了自己的芯片生产。”

他还强调，后续安世将继续在购买价格上增加 5000 万美元投资，与安世在汉堡和曼彻斯特的工厂的投资水平相当。

在纽波特工厂（即 NWF），这笔资金将用于提高 powerMOS 器件的产能。Toni Versluijs 表示，安世还给该工厂员工加薪 2.5%。“对于安世来说，在纽波特开始产品开发将极具意义，也可能增加该工厂的就业人数。”

尽管安世收购 NWF 基本已尘埃落定，但英国政府仍在对此次收购进行追溯调查。安世是否会被迫将 NWF 出售给新的买家？例如在 8 月中旬，3 家英国企业称，如果英国政府以国家安全为由阻止安世收购 NWF，他们愿意加入收购集团对其出手。此前已存在一个由 6 家英国企业组成的收购集团剑指 NWF。如果加上上述 3 家公司，该财团企业成员数已达到 9 家。

对此，Toni Versluijs 强调，不会出售 NWF。“我们已经敲定了所有细节，英国政府将以适当的方式进行评估，我们相信它会做出基于事实的决定。”“我们也愿意帮助启动 NWF10 项目，愿意提供过渡时间，可以一起想办法。”

最后 Toni Versluijs 再次强调，收购 NWF 是为了产能，也将增加投资，而不是为了所谓的“技术秘密”。