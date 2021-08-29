一加 9 RT 获 BIS 认证：搭载骁龙 870 处理器、50MP 主摄

一加今年推出了全新的一加 9R，该机搭载了骁龙 870 次旗舰处理器，拥有 120Hz 高刷新率和 240Hz 五指触控采样率，受到了广大年轻用户尤其游戏党的喜爱。

现在有最新消息，一加 9RT 已获得了印度 BIS 认证，将于近期与大家见面。

据外媒最新发布的信息显示，近日一款型号为 MT2111 的一加新机获得了印度 BIS 认证，据称该机将被命名为一加 9RT。

从命名上看该机将是一加 9R 的衍生版本，按照一加的惯例，“T”代表着对前作的小幅升级，不会在外观和配置上进行大的改变。其最大的升级点在于影像，将会配备 5000 万像素索尼 IMX766 作为主摄，而一加 9R 的主摄为 4800 万像素。

值得注意的是，该机还将是全球首批预装 Android 12 的手机，该机预装的是 OxygenOS 12 操作系统。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 9RT 将基本延续前作一加 9R 的设计思路，正面将搭载一块 6.55 英寸的 FHD+E3 AMOLED 的屏幕，采用前置打孔直屏设计，分辨率为 2400*1080，支持 120Hz 刷新率，同时对游戏党也更加友好。将搭载高通骁龙 870 处理器，配备 LPDDR4X RAM 和 UFS 3.1 存储，提供 8GB/128GB、8GB/256GB 和 12GB/256GB 三种存储版本可选。此外，该机将内置 4500mAh 电池，支持 65W 超快闪充，同时还配备了 VC 液冷散热系统，有效地保障了极致的性能输出和快充效果。

据悉，全新的一加 9RT 目前已获得了印度 BIS 认证，不出意外的话该机将于 10 月份与大家见面，国行版起售价可能在 3000 元左右，更多详细信息，我们拭目以待。