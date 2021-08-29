北京特斯拉超级充电站 6 站同开

IT之家 8 月 29 日消息 特斯拉今天在北京新开设了 6 个超级充电桩，分别是：

北京四惠东南角超级充电站、北京科大天工大厦超级充电站、北京胡各庄大街 9 号院西侧停车场超级充电站、北京华跨新天地超级充电站、北京来广营特斯拉体验中心超级充电站、北京日坛国际贸易中心超级充电站。

IT之家了解到，特斯拉 8 月 27 日还在成都、杭州、宣城、郑州、广州开设了新的 V3 超级充电。据悉，中国大陆现已建成 900+ 座超级充电站、700+ 座目的地充电站、覆盖全国 330+ 个城市。