SpaceX 准备在 6 个月内发射近 1300 颗 Starlink 星链卫星

IT之家 8 月 29 日消息 SpaceX 向美国联邦通信委员会 (FCC) 提交的文件显示，他们的 Starlink 卫星互联网星座计划在明年 2 月底之前发射数量惊人的卫星。

IT之家了解到，自从 5 月发射 Starlink 发射任务完成后，SpaceX 一直在研究其星舰项目，所以目前来看该公司快速建设其卫星玩咯网络的计划已被推迟。

SpaceX 最新的 STA 请求，针对 Starlink 6-8 任务列出了其执行开始日期，大多数为 9 月初到明年 3 月初，且美国联邦通信委员会已批准 SpaceX 的所有 21 项请求，因此该公司可完全掌控其发射频率。

据悉，SpaceX 若想要坚持此前的时间规划，则平均每月须进行 3 次以上的发射任务，六个月内要发射数量惊人的卫星。不过好在问题也不算太大，毕竟 SpaceX 也不是第一次这么干，它今年 3 月和 5 月分别进行四次任务，4 月则进行了三次发射。

猎鹰 9 号一次可搭载 60 颗 Starlink 卫星，21 次最多可将 1260 颗卫星送入太空，而 Starlink 第一阶段第二期包括大约 1600 颗卫星成，轨道参数与第一阶段相同，它们不仅具有激光通信器，而且还可以在比当前卫星更低的轨道运行，还具有更高的数据容量和吞吐量。