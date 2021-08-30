成都车展冷了，电动车热了

今天 2021 成都车展正式开幕了，但这次车展的热点并不算多。

作为国内每年三大车展之一，每年 8 月举办的成都车展往往承担着“下半年上市车型集中曝光舞台”的角色。

但今年车展却冷清一些，一方面成都这两日一直在下雨，天气比往年冷了很多。另一方面，受最近两年疫情影响，线下车展的开幕时间有不确定性，一些车企索性就在车展前举行了新车发布会。

这就导致了本届车展开幕后，首发的新款车型有了一定的减少，现场仅有坦克 500、宝马改款 X3、改款奔驰 C 级等少数几款重磅新车。而其他品牌，要么是用现有车型的新配置新颜色充当“新车”，要么索性以卖车作为参展的核心目的。

▲ 成都车展现场照

走在展厅内部，理应接二连三的品牌发布会变成了寥寥无几，偶尔听到某个展台有声响，还会觉得莫名惊喜 —— 终于有点新东西了。

新车和新闻少了，车企们则将参展重心放在了卖车上面。

各大品牌展位两侧都排队站满了 4S 店的销售人员，不仅时不时地还拦下路人问一句“要看车吗”，车东西甚至还看到有一些销售人员和潜在客户坐在休息区聊起了车险价格。

虽然燃油新车确实乏善可陈，但车东西在暴走一天后还是发现智能电动汽车颇具看点。

BBA 带头触电，奔驰一次性拿出了 EQA、EQB 两款新车，宝马 iX3 上市不久就带来了自己的小改款，奥迪也将性能强悍的 RS e-tron GT 带到了现场。

上汽大众的 ID.3 在这里首次亮相，为大众展台吸引了大批关注。比亚迪刚刚发布的海豚迎来了线下首秀，威马汽车展出了一个 1.8 秒加速的超级改装电动 SUV，零跑 T03 则带来了两个全新配置。

本届车展的流量担当 —— 长城汽车，则更是大力展示自家的纯电产品。欧拉芭蕾猫和樱桃猫迎来了国内首发，长城炮皮卡也推出了纯电版本电装炮。在欧拉、哈弗、长城炮的发布会上更是座无虚席，围上了大批媒体。

以下是本次车展重点电动汽车的详细报道。

BBA 带头触电，奔驰拿出两款新电动

车东西首先来到宝马展台，展台中间摆放的是中期改款后的宝马 X3 系列，其中包括宝马新款 X3、iX3 以及 X3 M 三款车型。

▲ 宝马新款 iX3 车型

从车头来看，新款的 iX3 与新款 X3 几乎一致，仅在前格栅位置有所区别。其中，宝马 iX3 采用了全新的前脸设计，与老款的 iX3 车型相比，新款 iX3 更像是一台“汽油车”。

该车车身使用了大量的熏黑套件，弱化了许多电动车的外观设计，并且提供镀铬装饰件选装。

▲ 采用全新的天使眼大灯造型

车尾部分，中期改款的宝马 iX3 使用了全新样式的 3D LED 尾灯，并在车身下方安装了运动型扩散器，整车相比于老款更加运动。

▲ 新款宝马 iX3 (左)、宝马 X3 (右) 的车尾造型

动力方面，预计新款宝马 iX3 采用与现款一样的动力组合，搭载最大功率为 210kW（约合 286 马力），最大扭矩为 400 牛・米的单电机，配备容量为 80kWh 的高压电池，NEDC 测试工况下的续航里程为 500km。

充电方面，新款宝马 iX3 支持 150kW 的直流快充，车辆充电十分钟就可以行驶 100 公里。

在看完新款 iX3 之后，车东西还受邀在宝马 iX 车型上体验全新 iDrive 8 操作系统。

▲ 宝马工程师向车东西介绍全新 iDrive 8 操作系统

该系统采用宝马全新的界面布局和交互理念，并为了更好地迎合中国消费者需求，宝马与微信、qq 音乐等众多国内流行 App 联合开发深度定制版应用，iDrive 8 操作系统里的 App 可与车主手机里的 App 无缝衔接，满足车主在车内长时间使用的需求。

在体验完宝马的 iX 车型后，车东西随后来到了奔驰展台。

本次成都车展上，奔驰最亮眼的车型莫过于全新国产 C 级，而电动阵营略显平淡。

当所有的人都在围着新 C 级进行拍摄的时候，旁边的奔驰旗舰纯电轿车 EQS 似乎“透明”了一样，更不用说 EQS 旁边的 EQB 车型了。

▲ 相比于新 C 级，奔驰纯电系列似乎“失宠”

此次奔驰带来了国产版的 EQA 车型和国产版的 EQB 车型。其中，国产版 EQA 可以让观众随意拉开门进入车内体验，但不知何原因 EQB 车型却被拦了起来。

奔驰 EQA 定位于紧凑级纯电 SUV 车型，基于 MEA EVA II 全新纯电模块化平台打造，车辆外观沿袭了奔驰最新款的 GLA 的外观设计。

▲ 国产版奔驰 EQA 300

奔驰 EQA 车型的车身设计与奔驰新款 GLA 车型如出一辙，前脸采用了奔驰 EQ 家族式设计，采用封闭式格栅设计，以及贯穿式日间行车灯。

奔驰 EQA 车身侧面也只比 GLA 车型在 A 柱下方多了一个奔驰 EQ 系列的铭牌，以表示其电动车的身份。

此次展出的版本为 EQA 300 4MATIC 车型，配备前轴 150kW（约合 204 马力），后轴 70kW（约合 95 马力）最大功率的双电机四驱系统，并搭载 66.5kWh 的电池组，NEDC 续航里程可以达到 486 公里。

▲ 奔驰 EQA 内饰

逛完宝马和奔驰的展台，车东西来到上汽奥迪的展台。

在车展之前，曾有传闻上汽奥迪会带来 Q5 e-tron 的量产版本，但在展台上并没有出现。

整个上汽奥迪展台上只有两款车型，分别是国产的 A7L 和 Concept shanghai 概念车。前者据说首批的 100 台份额都没订出去，而后者也已经是上海车展的老面孔了。

奥迪 Concept shanghai 概念车基于大众集团 MEB 平台打造，将是上汽奥迪旗下的首款纯电 SUV 概念车型。

▲ Concept Shanghai 概念车

车身外观方面，Concept shanghai 采用奥迪 E-tron 家族设计，前脸与现款奥迪 e-tron SUV 车型类似，使用封闭式格栅设计，并配有黑色烤漆装饰。该车的日间行车灯和远光灯均采用矩阵式光源。

由于该车目前仍处于概念阶段，并未公布车身尺寸数据，从车身侧面来看，车辆的长度接近于奥迪中型 SUV 车型 Q5L 的长度。

▲ 车身被伪装贴纸所覆盖

目前，车上的玻璃被黑膜所覆盖，无法看到其内饰，但根据奥迪 e-tron 家族已上市的车型来看，该车量产之后将会采用与奥迪 e-tron 类似的三块大屏幕的内饰设计。

动力方面，该车将配备 83.4kWh 的电池包，WLTP 续航里程将达到 560 公里，但具体的电机参数并未透露。

本次车展刚独立展台的上汽奥迪外，一汽奥迪也没有在电动车领域带来令人惊喜的产品，只象征性的摆了一台 RS e-tron GT，并不能开门体验。

▲ 奥迪 RS e-tron GT 车型

RS e-tron GT 像其他奥迪 RS 车型一样，是奥迪基于普通四门 e-tron GT 车型所打造的性能版本。

该车的动力系统峰值功率为 440 千瓦（约合 590 马力），峰值扭矩为 830 牛・米。

在激活 OverBoost 模式后，动力系统峰值功率可暂时达到 475 千瓦（约合 637 马力），峰值扭矩不变，仍为 830 牛・米。

奥迪 e-tron GT 系列全系采用前后双永磁同步电机布局 + 四驱系统，旗舰车型自然也不例外。在四驱系统加持下，RS e-tron GT 只需 3.1 秒就能完成百公里加速。

大众 ID.3 国内首秀，比亚迪势头不减

在逛完传统豪华品牌三强 BBA 的展台之后，车东西来到上汽大众展台。本届成都车展上的几大看点之中，大众 ID.3 国内首秀肯定算在其中。

国内版的 ID.3 将会和大众 ID.4 和 ID.6 一样，分别由一汽-大众和上汽大众分别进行生产。上汽大众版本可能还会叫 ID.3 X，将成为售价最低的 ID 系列车型。

▲ 大众 ID.3 首次在国内亮相。

外观部分，ID.3 看起来与大众的精神图腾高尔夫类似，采用两厢设计。

ID.3 车身尺寸长宽高分别为 4261/1778/1568mm，轴距为 2765mm，车身整体造型与海外版车型保持了高度一致。

国产版本的 ID.3 将搭载容量为 57.3kWh 的三元锂电池，采用后驱的驱动形式，NEDC 续航里程将达到 430 公里。

但此次并未公布具体的动力参数，之前海外版车型的电机功率为 150kW（约合 203 马力），WLTP 续航里程 420 公里。

在今天下午的一场沟通会中，上汽大众方面告诉车东西，ID.3 的主力车型售价会在 20 万以内。

▲ 车身 C 柱印有波点式的拉花

除了大众 iD.3 的国内首秀之外，其他合资品牌都没有带来多少有诚意的纯电车型，在成都这样一座买车不用摇号的城市，燃油车型仍承担着销量主力。

所以，有些厂家开始陆续推出售价在 10 万元以下的微型车或小型车，让消费者以相对较低的价格体验电动汽车，以此逐步打开电动汽车的市场。

国内造车新势力零跑汽车在本次成都车展带来了零跑 T03 豪华版和 Pro 版两款车型，分别售价为 6.28 万元和 7.68 万元。

零跑 T03 微糖版延续现款车型动力，最大功率 80kW（约合 108 马力），峰值扭矩为 158 牛・米，NEDC 续航里程 403 公里，足以满足日常代步的使用需求。

▲ 零跑 T03

而比亚迪也首次在线下亮相了 e 平台 3.0 打造的首款车型 —— 海豚。

该车外观采用了比亚迪“海洋美学”的设计理念，车辆的外观和内饰设计借鉴了海豚的造型，并具有 5 款造型设计和 7 种颜色配色可选。

比亚迪海豚从车身尺寸来看，属于 A 级车的范畴，但是其车辆的轴距达到了 2700mm，车内空间更是可以与 B 级车的车内空间媲美。

▲ 比亚迪海豚是比亚迪海洋车系的首款车型

海豚标配磷酸铁锂刀片电池，该电池能量密度为 150Wh/kg。其中活力版搭载的 30.7kWh 的电池而自由版、时尚版、骑士版均搭载 44.9kWh 的电池。

其中，活力版、自由版、时尚版车型使用的是最大功率为 70kW (约合 95.2 马力）的交流永磁同步电机，最大马力。活力版的工况法续航里程可以达到 301 公里，自由版和时尚版的工况法续航里程可以达到 405 公里，而最贵的骑士版采用了最大功率为 130kW（约合 176 马力）的交流永磁同步电机，工况法续航里程为 401 公里。

▲ 海豚内饰采用“海洋美学”的设计理念

在智能体验方面，海豚配备了全新 Dilink3.0 智能网联系统。该系统采用全新的 UI 设计，可以实现云端、人工智能、大数据以及手机的全面融合，同时实现了账号体系互通，让手机、车机无缝链接。车主可以通过使用手机 NFC 车钥匙对车辆进行解锁。

除此之外，比亚迪还推出全新元 PLUS 车型，该车是继海豚之后第二款基于 e 平台 3.0 打造的纯电车型，该车采用比亚迪 Dragon Face 3.0 设计理念。

▲ 车身侧面，元 PLUS 使用银色的“龙鳞”花纹装饰板

车身尺寸方面，元 PLUS 的长宽高分别为 4455/1875/1615mm，轴距达到了 2720mm。

动力方面，比亚迪元 PLUS 将使用永磁同步电机，最大功率为 150kW（约合 204 马力），峰值扭矩为 310 牛・米，该车将会分为两种续航版本，使用两种不同容量的磷酸铁锂刀片电池，NEDC 续航里程分别为为 430km 和 510km。

长城汽车系流量担当，多款网红电动亮相

在本次成都车展上，长城品牌可以说是“全军出击”，旗下的各个品牌都带来众多全新车型。

其中，欧拉品牌发布了芭蕾猫和樱桃猫两款纯电车型；炮品牌又惊喜地带来纯电皮卡 ——“电装炮”。

在欧拉的展台上，全新车型芭蕾猫被摆在最显眼的地方，周围也围着一圈又一圈的人。

芭蕾猫采用复古经典造型，外观设计与老款大众甲壳虫相似。

该车前脸采用封闭式前格栅设计，前面的两个圆形 LED 大灯分别置于车身两侧翼子板上，并且使用复古设计的镀铬前保险杠。

▲ 芭蕾猫采用复古的外观设计

该车将采用纯电的驱动方式，在左前翼子板上具有充电接口，但是车辆具体的三电信息并未公布，可能将采用单电机的动力方案，将提供 400km 和 500km 两种续航版本。

除了芭蕾猫之外，欧拉同时带来了之前大猫的量产版本樱桃猫，该车定位于纯电紧凑 SUV 车型。

外观方面，欧拉樱桃猫与之前的“大猫”的外观整体相似，但相较于欧拉的其他车型来说，樱桃猫的车身线条明显更加硬朗，车辆的长宽高分别为 4510/1855/1665mm，轴距为 2710mm。

▲ 欧拉樱桃猫

该车是基于长城柠檬平台的纯电架构进行打造，也是欧拉品牌旗下首款搭载无钴锂电池的车型。预计该车将搭载 150kW 前置电机或者双电机四驱系统，使用由蜂巢能源提供的无钴锂电池，其长续航版本续航能力将达到 600km。

而长城炮品牌首次亮相了品牌首款纯电动皮卡 —— 电装炮，该车与燃油版车型一样，分为商用版和乘用版两种车型。

电装炮的车身尺寸与燃油版车型几乎一致，分为长轴版和短轴版两种车型，长轴版长宽高为 5602/1883/1882mm，轴距为 3470mm；短轴版长宽高分别为 5362/1883/1882mm，轴距为 3230mm。

▲ 长城电装炮

此次长城炮推出的电装炮，搭载全球首创的同轴一体式电子驱动桥，该车的电机功率达 150kW，扭矩达 300 牛・米，采用后置后驱的驱动形式，续航里程高达 405km。

在辅助驾驶方面，电装炮配备 ACC、交通标志识别、前碰撞预警等功能。而且电装炮还可提供厢式运输车版本，同时可为行业客户提供定制化服务。

▲ 电装炮的方向盘上有多个辅助驾驶按键

结语：电动汽车大潮已到

本次成都车展共有超过 130 家来自国内外的汽车品牌参展，其中包括 1500 余辆展车。在所有参展商中，一共有超过 15 家的新能源汽车品牌，占全部参展商的比例创下历史新高。

除此之外，本次车展中，全球首发车型共有 28 款，国内首发车型共有 41 款，车东西粗略统计了一下数据，其中首发的电动车型就占了 17 款。

相比于之前国内的四大车展来看，本次参展的国外品牌开始逐渐重视中国的电动汽车市场，各家的展位上都摆有纯电车型或者混动车型。

而国产品牌依旧看准了新能源汽车的发展前景，在国产品牌的展台上，纯电车型大多数都占据“半壁江山”。值得一提的是，展厅的 10 号馆内，除了极星之外，全部是国产新能源汽车品牌。

目前，电动汽车已经逐渐成为车展中最热门的话题，也逐渐成为车展上人流量最多的地方。随着国产电动汽车的高速发展和国外品牌电动汽车的不断涌入，未来，中国的电动汽车市场将逐步扩大，更多的普通消费者将会选择电动汽车。