外媒：苹果 CEO 库克希望退休前再开拓一个新产品品类

北京时间 8 月 30 日早间消息，过去几年，关于苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）继任者的传闻越来越多。最近库克本人证实，他“很可能”10 年内就不会继续在苹果工作。

彭博社记者马克・古尔曼（Mark Gurman）在最新一期的“Power On”时事通讯中预测了苹果 CEO 一职的未来。他表示，苹果内部相信，库克想要坚持“再推出一个重要的新产品品类”。

古尔曼表示，库克特别关注苹果的增强现实头显，增强现实/虚拟现实头显很可能就是库克关心的最后一个重要产品品类。他在通讯中写道：“苹果的内部看法是，库克只是想要坚持再推出一个重要的新产品品类，很可能是增强现实头显，而不是汽车或是更遥远的东西。他也明白，经营一家硅谷公司通常是年轻人的游戏，他也无法再超越自己的巅峰时期。”

古尔曼还强调，苹果计划在 2022 年推出一款混合现实头显，但增强现实头显也在开发中，发布时间可能是在“2025 年左右”。他猜测，库克可能会在 2025 年到 2028 年之间的某个时间点退休，因为他的薪酬协议也将在 2025 年到期。

去年曾有媒体详细介绍，苹果正越来越关注“接班人计划”。随着库克担任苹果 CEO 的时间跨过了 10 年，苹果正越来越多地关注“培养下一代高管”。