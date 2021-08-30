涉嫌出售 13 岁以下儿童隐私数据，《愤怒的小鸟》开发商 Rovio 遭控诉

北京时间 8 月 30 日早间消息，据报道，《愤怒的小鸟》开发商 Rovio Entertainment 被新墨西哥州总检察长起诉，指控该公司收集并出售 13 岁以下儿童的个人数据。

上周三，总检察长赫克托・巴尔德拉斯（Hector Balderas）向联邦法院提起诉讼，指控 Rovio 违反了《儿童网络隐私保护法》(COPPA，Children's Online Privacy Protection Act)。据说这样做的部分原因是《愤怒的小鸟》面向的是年轻用户。

《儿童网络隐私保护法》要求所有公司在收集 13 岁以下儿童的任何个人信息之前，必须获得他们父母的许可。在面向所有年龄段用户的大众市场服务中，公司还必须采取措施，确保不会为用户收集这个年龄段的数据。

据媒体报道，巴尔德拉斯指责 Rovio 通过销售游戏内商品、游戏外媒体和商品等方式“咄咄逼人”地瞄准了儿童。

首席检察官表示，儿童用户在玩《愤怒的小鸟》时，Rovio“偷偷窃取儿童的个人信息”，“然后利用这些个人信息进行商业开发”，从而从儿童身上获利。

通过将这些数据出售给第三方营销公司，Rovio“危及了新墨西哥州的孩子，削弱了他们父母保护孩子及其隐私的能力，违反了该州法律和联邦法律。”

该州要求法院对 Rovio 下达永久禁令，以防止未来的侵权行为并纠正其存在的法律问题；代表该州居民向法庭索取损害赔偿、民事处罚、惩罚性赔偿、法律费用以及法院提供其他额外救济。

巴尔德拉斯在一份声明中说，新墨西哥州“将始终追究那些危及儿童安全的公司的责任”。