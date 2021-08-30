苹果 App Store 政策变化不痛不痒：未涉及真正核心

北京时间 8 月 30 日早间消息，据报道，苹果上周宣布与起诉自己的小型应用开发商达成 1 亿美元和解，引发舆论关注。尽管苹果宣布将着手改变，但开发者所处的环境并没有真正变化 ——App Store 规模太大，对应用内购费用的依赖太过严重，导致积重难返。

苹果的和解包含了几项新政策，他们自称希望借此“澄清”App Store 的规则。开发者现在可以使用通过应用收集的数据，向用户告知其他支付方式（只要这些通知是在应用外发出的），这在以前是被明令禁止的。苹果承诺在 3 年内保持“App Store 小企业项目”不变，该项目将把年收入不足 100 万美元的开发者收入分成比例降至 15%。

苹果还将使用下载量、评级和文本相关性等“客观指标”来组织搜索结果。开发者也可以为应用设定新的价格，而苹果则承诺为其提供更多关于申诉信息的内容。该公司还准备发布一份关于 App Store 审核流程的年度透明度报告。

尽管如此，从长期来看，这些政策似乎都不太可能令 App Store 的实际运作方式，以及开发者通过 App Store 创收的主要方式发生变化。

这项和解协议对 App Store 上的小公司做出了让步，但真正为 App Store 贡献主要收入的却是为数不多的大企业。

虽然苹果本身并未披露年收入不足 100 万美元的“小型应用”具体有多少，只是表示他们占据“绝大多数”，但市场研究公司 SensorTower 去年末的报告却认为，App Store 的开发者约有 98% 都有资格享受这项优惠政策。该报告指出，这些开发者仅占 App Store 总营收的 5%。

App Store 在 2021 年的经济模式是由一家市值数万亿美元的公司制定的，它的主要收费对象虽然仅占其平台开发者总数的 2%，但却贡献了高达 95% 的应用内交易费用。而最新发布的规则、政策、和解和澄清内容，都是为了安抚在数量上占据最大比例的开发者 —— 但实际上，这些开发者在规模更大的火并中只是充当了旁观者的角色。

如果苹果不得不在这里支付 1 亿美元（最新的集体诉讼和解金额），那里损失 5900 万美元（预计因为“小型应用企业项目”而每年损失的收入），它真正在乎的究竟是什么？只要它能保住向大型开发者和应用收取的 30% 收入分成，那么无论为和解集体诉讼做出何种让步都在所不惜。

苹果最大的变化是允许开发者考虑其他支付方式，但这项措施其实也不够彻底。开发者现在只是可以使用通过应用获得的联系信息，在他们的应用程序之外，考虑订阅或服务费的其他支付方式。例如，他们现在可以通过一个表格来提交电子邮件地址，从而申请向用户的收件箱发送交易信息。

但如果真的想在应用内出售内容，仍然要使用苹果的支付方式，因此也要向苹果支付分成 —— 这依然是许多开发者的痛点所在。事实上，苹果去年与电子邮件应用 Hey 的诉讼表明，即便开发者想要越过苹果的限制，只在应用之外注册用户，也未必能轻易绕过苹果的支付系统。

事实上，App Store 目前已经成为苹果的重要业务，而在 2021 年，应用内购和订阅就是该业务的主要支柱。看看 App Store 的创收榜就不难理解：市场研究公司 App Annie 列出的榜单中，排名前 50 的应用中没有一款收费应用；SensorTower 列出的 200 款收费应用中也只有《我的世界》一款收费应用。由此可见，App Store 的最大创收来源都是免费的游戏、流媒体服务和订阅应用，他们的主要创收方式都是借助苹果支付系统获取应用内购和订阅收入。

正是因为事关重大，所以苹果永远不可能允许开发者在应用内使用其他支付方式，甚至连稍微放松限制都不可能做到。

据估计，App Store 平台去年的销售额约为 640 亿美元，按照 30% 的分成计算，苹果从中获取约 190 亿美元营收。由于苹果为小企业和满一年订阅服务提供 15% 优惠分成比例，所以实际金额可能会略低于这一数字。

但说到底，苹果绝不会让步。App Store 规模太大，对苹果太过重要，除非法院明确判决（Epic、Spotify 等企业正在积极争取这样的裁决），否则其应用经济的核心部分不会发生任何实质性变化。

当然，苹果的澄清声明也完全不会触及这一核心。