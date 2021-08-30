腾讯 START 云游戏上线当贝 OS，涵盖《古剑奇谭三》《拳皇 14》等 19 款游戏

近日，当贝投影与 START 云游戏官方联合宣布，腾讯 START 云游戏上线当贝 OS，覆盖当贝投影、当贝盒子等搭载当贝 OS 的主力机型。

据了解，此次腾讯 START 云游戏登陆设备包括当贝投影 F3/C2/C1，以及当贝超级盒子 B3 Pro/B1/H1/A1/A1 Pro/Z1 Pro 等。用户只需进入设备首页的个人中心，即可找到“云游戏专区”。此外，在首页的 Tab 中，也可找到“腾讯云游戏”专属一栏。用户可根据喜好，随心畅玩各大热门游戏。

此次上线的游戏共有 19 款，包括《只只大冒险》《古剑奇谭三》《NBA2K ONLINE 2》《拳皇 14》《QQ 飞车 TV 版》《仙剑奇侠传六》等，其中 16 款游戏还支持手机操作。

官方透露，游戏方面后续还将持续更新，如全家欢大 IP 游戏《胡闹厨房》将在 7 月中旬上架。此外，与腾讯 START 云游戏相匹配的当贝游戏手柄也即将发布，目前用户可通过第三方游戏手柄或手机模拟虚拟手柄，实现游戏操作。

据悉，2019 年 3 月腾讯 START 云游戏对外正式宣布测试开始，目前腾讯 START 云游戏还支持 Windows、Mac、安卓、iOS 以及智能电视等平台，用户无需额外购买游戏主机，也无需下载，点开即玩。