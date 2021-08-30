新型探测器记录神秘信号，高频引力波也许真的存在

北京时间 8 月 30 日消息，据国外媒体报道，一种新型圆盘状谐振器直径不足 2 厘米，但它却能勘测宇宙时空的秘密，最新研制的声波谐振器在最初运行的 153 天里，勘测到一些独特的天文事件，研究人员认为它可能发现了此前从未观测记录过的高频引力波。

2015 年激光干涉仪引力波观测站首次发现引力波，引力波是时空中的涟漪，是由黑洞和中子星等大质量天体运动（或者碰撞）产生的。然而，迄今探测到的引力波都是低频信号，尽管迄今尚未被证实，但一些天体物理学家认为，引力波也可能是以更高频率存在，由原始黑洞或者暗物质云等理论天体释放，如果高频率引力波确实存在，他们希望能发现相关线索。

ARC 暗物质粒子物理研究中心和西澳大利亚大学一组研究人员研发了这种小型谐振器，该装置是由石英导电圆盘和放大器组成，放置在多辐射屏蔽层中并冷却从而避免产生噪音。

当高频声波穿过圆盘时，圆盘就会振动，高频声波会在石英介质中产生电荷，随后电荷被导电圆盘吸收。放大器可制造低压信号，使研究人员更容易探测到。2019 年 5 月 12 日和 11 月 27 日，该谐振器探测到一些神秘现象，研究小组将报告发表在《物理评论快报》上。

这一发现令人感到兴奋，表明新型谐振器非常敏感，并获得了研究成果，但现在必须要做的就是确定勘测结果的确切含义。

高频信号有很多不同的含义；此类研究工作很大一部分是打消人们的希望，排除所有可选的可能性。除了解释为引力波，部分研究人员认为这是其他粒子对谐振器产生的干扰，其他解释包括：附近的流星、谐振器自身技术故障，或者与神秘的暗物质有关。

然而，更严重的问题是高频引力波是否真的存在，目前高频引力波还仅是一个构想，这有点像生态学家寻找袋狼（现已灭绝）的足迹 —— 人们寻找一些甚至自己都不确定是否存在的事物。如果真的发现高频引力波，就意味着存在新的天体物理学现象，它就像从宇宙中发现高能光子一样，将引领天文学的一个全新领域。

在实验的下一个阶段，该研究团队将建造一个相同的谐振器和一个 μ 介子探测器，第二个谐振器将扩大设备的频率范围，并允许研究人员交叉关联他们的发现，如果下一代设备能够接收到信号，那么事情将变得非常有趣。