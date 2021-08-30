金融时报：若英伟达收购 Arm 失败，软银将拿到 13 亿美元补偿费

沸沸扬扬的英伟达收购 Arm 的交易走向仍不明朗，最近特斯拉老板马斯克以及三星都纷纷表示对这桩收购表示担忧。

英国金融时报 8 月 28 日透露，一旦英伟达收购失败，目前 Arm 的所有者软银将拿到 13 亿美元的补偿费。

金融时报表示，目前英国和欧盟的反垄断监管机构正在对英伟达的此次收购展开调查，中国的态度也很关键。

根据一份详述交易条款的证券文件，英伟达已经预付给软银 13 亿美元，作为应付的 20 亿美元现金付款的一部分。其余款项则用于知识产权许可，共 7 亿美元左右。