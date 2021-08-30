建设 13 个月，特斯拉得克萨斯州超级工厂已开始试生产 Model Y

据国外媒体报道，特斯拉位于得克萨斯州奥斯汀的超级工厂，自去年 7 月份确定并动工建设以来，已有 13 个月，其中的一片厂房已基本建成，大量的生产设备也已准备就绪，而在本月初，有报道称这一超级工厂很快就将开始生产测试用 Model Y。

▲ 正在建设中的特斯拉得克萨斯州超级工厂

而外媒最新的报道显示，正在建设中的特斯拉得克萨斯州超级工厂，已在试生产 Model Y。

外媒是援引社交媒体上的信息，报道得克萨斯州超级工厂，已开始试生产 Model Y 的。有相关人士在社交媒体上披露一张工厂内部的照片，照片显示有一辆黑色的 Model Y，刚下生产线，还有多辆 Model Y 正在通过生产线。

不过，最初披露这一照片的社交媒体帐号，已经删除了照片，但 Model Y 刚下生产线的照片，随后被分享到了不同的社交媒体上。

特斯拉在得克萨斯州的超级工厂，是在去年 7 月份正式确定的。在去年二季度的财报分析师电话会议上，特斯拉 CEO 马斯克透露，得克萨斯州超级工厂占地 2000 英亩（12140 亩），距离奥斯汀国际机场约 5 分钟的车程，距奥斯汀市中心约 15 分钟的车程。

在工厂选址确定之后，特斯拉很快就开始了这一工厂的建设，大量的施工机械相继进入，很快就平整出了一片用于建厂的土地，厂房的建设随即展开。

▲ 得克萨斯州超级工厂生产线

在建设厂房的同时，生产线上所需的各类设备也不断运入厂区。压铸设备、工业机器人等各类设备，在今年年初就已被目睹现身厂区，而在 7 月 26 日发布的二季度财报中，特斯拉也以图片的形式，公布了得克萨斯州超级工厂内部的状况，压铸车间、组装生产线均已准备就绪。

按计划，特斯拉正在建设的得克萨斯州超级工厂，将用于生产 Model Y 和电动皮卡 Cybertruck，Model Y 将率先生产。