因“担心电池爆炸”，路人拔掉充电中的特斯拉 Model 3 电源插头

新浪科技讯 北京时间 8 月 30 日午间消息，据报道，尽管电动汽车正日益变得流行，但目前仍然存在大量关于该类型汽车的错误信息和偏见，尤其是在所谓的电动汽车“潜在危险”方面。

关于电动汽车的一个最顽固的偏见是，由于使用了电池来代替内燃机，电动汽车比内燃机汽车更加危险，更加容易起火爆炸。对特斯拉的批评者来说，这样的说法可能非常吸引眼球。但是，统计数字并不支持这一说法。实际上，和内燃机相比，电动汽车的电池更不容易起火爆炸。

但是，有人就是对客观的统计数字“视而不见”。本月，一位对电动车的“危险”过度敏感的人士，在看到一辆正在充电的特斯拉 Model 3 电动车时，因为担心“在过高的气温下过度充电会导致电池爆炸”，于是做出一个决定，拔掉了充电插头。此外，该名“热心”人士还在车身充电孔旁贴了一张小纸条，建议车主去谷歌一下“特斯拉电池爆炸”，看看能得到什么信息。

感到有点恼火的特斯拉车主在 Facebook 上发布了关于这一事件的帖子。他在帖子中表示，对此事感到非常困惑，并且，当天的温度只有华氏 86 度，还谈不上是“炎热”的一天。

总之，电动汽车在高温天充电会导致电池爆炸的想法是相当荒谬的。特斯拉的电池管理系统可以处理任何过度充电的风险。该公司在 2020 年的数据表明，大约每行驶 2.05 亿英里，才会发生一次特斯拉汽车起火事故。相比之下，美国消防协会和交通部的数据则显示，对普通汽车，每行驶 1900 万英里就会发生一次汽车起火。