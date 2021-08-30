法院对B站发出诉前禁令，要求删除《玉楼春》侵权链接

8 月 30 日消息，继《斗罗大陆》、《扫黑风暴》之后又一热播剧因为短视频侵权闹上法庭。8 月 20 日，因B站侵权正在热播的《玉楼春》，青岛市中级人民法院发出诉前禁令裁定书，要求B站立即删除相关侵权视频。

根据裁定书显示，7 月 26 日，优酷独家上线《玉楼春》并享有作品在中国大陆地区的信息网络传播权。作品一经上线就掀起观剧热潮，在“优酷视频”平台的热门搜索、热播榜中始终位列第 1 位。截至到 2021 年 8 月 13 日，新浪微博话题 #玉楼春# 的总阅读量达到 13.4 亿，讨论量高达 139.2 万。涉案作品多次登上微博、抖音、快手等平台的实时热搜榜，也在豆瓣、微信、今日头条等平台上掀起了广泛讨论。

据悉，《玉楼春》上线当天，优酷即向B站发送权利预警函，但B站依旧出现大量侵权视频。截至 8 月 13 日，优酷总共向B站投诉 19 批次，至少 2800 余条侵权链接。此后，优酷再次向B站发送权利预警函，不过严重侵权的情况依旧没有得到任何改观，造成了不可挽回的损失。为此，优酷向法院提出诉前行为保全申请。

法院依据相关法律发出诉前禁令，要求B站在正式判决之前删除相关侵权视频。据悉，“诉前禁令”即“诉前停止侵权行为”，是行为保全中的一种类型。行为保全是指为避免当事人或者利害关系人的利益受到不应有的损害或者进一步的损害，法院依照他们的申请对相关当事人的侵害或有侵害之虞的行为采取强制措施。