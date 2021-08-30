联想新款轻薄本亮相：搭载更高主频的 AMD 5900HS Creator Edition 处理器

IT之家 8 月 30 日消息 联想两款轻薄本出现在了官方数据库中，Yoga Slim 7 Pro 和 Yoga 14S 将搭载全新的 AMD 5000HS Creator Edition 系列 APU，辅以 NVIDIA GeForce MX450 独立显卡，其他参数与现版本类似，例如 2.8K 90Hz 屏。

IT之家了解到，AMD Ryzen 9 5900HS 拥有 8 核 16 线程设计，基准频率 3.0GHz，最大加速频率可达 4.6GHz；AMD Ryzen 7 5800HS 同样 8 核 16 线程，基准频率 2.8GHz. 最大加速频率达 4.4GHz。

据联想数据库中显示的规格，AMD Ryzen 9 5900HS Creator (3.3 GHz) 的基础频率相比 5900HS 高出 300 MHz ，而 Ryzen 7 5800HS Creator (3.2 GHz) 则高出 400 MHz，性能进一步得到强化。

不过联想没有透露这些处理器的 TDP 规格，不过联想 Yoga 14S 2021 R7 5800HS 支持 45W 性能模式。在这种模式下，可比日常可见的锁 15W 型号超级本高出约 75% 的性能。

值得一提的是，目前的 Ryzen 7 5800H 是一款 45W 的型号，而 HS 似乎默认 TDP 是 35W。此外，AMD 未发布锐龙 9 5900H，所以无法与这款机型进行比较。

虽然 AMD 新款 Creator Edition 处理器详情仍未知，但预计将成为下一代的“伦勃朗”到来之前的最强移动 CPU 代表之一。