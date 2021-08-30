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《永劫无间》今日更新：上线全新模式“天人之战”等

2021/8/30 16:22:00 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 8 月 30 日消息 据永劫无间官方微博，《永劫无间》在今日迎来版本更新，本次主要更新内容包括：御神之刃上线、新增天人之战模式、新增局内外游戏功能、大量英雄和武器平衡性调整、魂玉调整以及大量 BUG 修复等。

根据更新公告，新上线的全新模式 —— 天人之战的具体内容如下：

  • 每日 20:00-23:00 限时开启

  • 仅部分段位玩家可参加

  • 新增全新排行榜 —— 天人榜：天人榜将根据天人之战的积分进行排名，最多显示五百名，并且天人榜将取代修罗榜作为默认显示的排行榜

  • 段位积分达到 4500 分以上时，增加段位积分的增长难度

  • 天人之战的基本玩法与天选之人大致相同，对一些细节进行了调整。

此外，本次更新还新增了局内举报“恶意组队”功能，还增加了历史战绩页面新增战局对手实力的描述（游刃有余、颇有挑战）、新增宝窟全局效果相关玩家称号等。

商城也有更新，新增捆绑包：妖刀姬・【御神之刃】，内含妖刀姬英雄时装【阴阳师・御神之刃】和阔刀武器皮肤【阴阳师・不祥绯刃】，玩家可使用金块成套解锁，也可单独解锁。

IT之家了解到，本次更新还有一系列的英雄调整和武器调整等，具体可以观看《8 月 30 日更新公告》

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