华为将于 9 月 23~25 日举办 Huawei Connect 2021 线上直播

IT之家 8 月 30 日消息 华为现已宣布，将于 2021 年 9 月 23-25 日在线上举办 Huawei Connect 2021 华为全联接大会，提供全球直播和互动，主题为“深耕数字化”。
IT之家了解到，HUAWEI CONNECT 是华为规模最大的面向 ICT 行业的全球生态大会。ICT 作为全球数字经济和智能世界的基石，华为和一众专家将会在本次大会上带来更多系统学习云、AI、大数据、IoT、5G 等 ICT 创新技术，分享 ICT 技术在行业的深度创新和应用。
IT之家 8 月 30 日消息 华为现已宣布，将于 2021 年 9 月 23-25 日在线上举办 Huawei Connect 2021 华为全联接大会，提供全球直播和互动，主题为“深耕数字化”。
IT之家了解到，HUAWEI CONNECT 是华为规模最大的面向 ICT 行业的全球生态大会。ICT 作为全球数字经济和智能世界的基石，华为和一众专家将会在本次大会上带来更多系统学习云、AI、大数据、IoT、5G 等 ICT 创新技术，分享 ICT 技术在行业的深度创新和应用。
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