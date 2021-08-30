供应链消息：因成本增加，笔记本的价格将在今年下半年上涨

据上游供应链消息人士透露，由于组件、材料和物流成本的增加，笔记本电脑的终端市场价格预计将在 2021 年下半年上涨。

据 Digitimes 报道，消息人士称，今年下半年对笔记本电脑的需求将保持强劲，但大部分订单将来自企业部门，而不是消费者和教育部门。零部件短缺问题也不太可能在 2022 年之前改善。

消息人士进一步指出，全球前六大笔记本品牌 —— 惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁和苹果现在对笔记本行业的未来持有相同看法，即短期需求将保持强劲，直到 2021 年底。从长期来看，笔记本电脑将出现刚性需求，因为疫情带来的习惯改变，用户将在未来几年选择更多的在线会议、学习和娱乐。

据悉，惠普 CEO Enrique Lores 最近表示，个人电脑的渗透率持续上升，公司的订单积压，这表明个人电脑的需求强劲。

戴尔在上一季度来自客户解决方案集团 (CSG) 的收入同比增长 27%，达到 143 亿美元的历史新高，首席运营官 Jeff Clarke 称强劲的笔记本电脑出货量是增长的主要推动力。

另外，联想和华硕都指出，他们的渠道库存现在只有正常水平的 50%，并正在努力填补空白。惠普和戴尔也看到企业部门的需求转强，消费者和教育部门的需求也发生了变化。

与多年来在企业领域占据主导地位的惠普、戴尔和联想相比，宏碁和华硕的笔记本电脑出货量预计将减少，尤其是宏碁，其大部分出货量都是教育 Chromebook。