专访 vivo 胡柏山：关于自研芯片 V1、X70、下一代 NEX、平板...

8 月 27 日，vivo 在深圳召开了科技创新媒体沟通会，vivo 执行副总裁胡柏山时隔近两年后再次接受媒体采访，并正面回应了 vivo 自研芯片以及 vivo 科技创新战略路线图等重要信息。

▲ vivo 执行副总裁胡柏山

作为智能手机的最核心技术，芯片自研的重要性不言而喻，特别是在这个全球缺芯的大背景下，芯片自研，已经成为了头部品牌主攻的方向。

关于 vivo 自研芯片，实际上这已经不是秘密，早在 2018 年，就陆续有传闻称 vivo 欲进军芯片领域，2019 年，关于 vivo 高薪招聘芯片研发人才、芯片商标注册等新闻更是数见不鲜。不过，这两年多的时间里，vivo 并没有正面回应自研芯片的消息，一切还是处于朦胧之中。所以，当 vivo 自研芯片 V1 正式揭晓，并且已经实现大规模量产的时候，在整个中国半导体发展史上，这也算是一个小小里程碑时刻。

关于芯片

在聊芯片之前，vivo 执行副总裁胡柏山先从“vivo 要聚焦的长赛道”话题开始谈起，据了解，vivo 未来要发力的长赛道有 4 条 —— 设计（包括外观、交互等）、影像（拍摄、视频等）、系统（包含底层系统和 AI 技术使用等）、性能（游戏等场景）。

胡柏山表示，未来芯片主要布局是服务于长赛道，而影像就是跟芯片强相关的其中一条赛道，vivo 最大的优势就是距离消费者更近，vivo 会洞察消费者在影像上的需求，并将其转换成核心算法。芯片其实是一个硬件载体，芯片和这些通过消费者洞察得出的核心算法所结合，把这一套东西转化为 vivo 自己的影像处理系统。

此次 vivo 自研芯片 V1 是一颗专业影像芯片，即 ISP（图像信号处理器）。作为自主研发影像芯片，V1 芯片开发历时 24 个月，投入研发人力超 300 人，将于 9 月 9 日发布的旗舰新品 X70 系列首发搭载其中，并将改善夜景视频等拍摄体验。

vivo X70 系列

ISP（图像信号处理器）主要用来处理 Image Sensor（图像传感器）输出的图像信号。作为图像处理的核心器件，ISP 对于手机相机最终的成像风格、质量有着至关重要的决定性作用。通常情况下，ISP 集成在 SoC 中，诸如联发科、高通等手机芯片内部都集成了 ISP，但问题在于，这些通用的 ISP 很容易导致同质化，不同厂商对影像的理解和侧重点不同，通用型 ISP 很难满足不同厂商的差异性需求，要在影像方面实现突围，就必须撕掉同质化的标签，诸如华为、三星、小米都推出了自己的 ISP。另一方面，通用型的 ISP 通常是跟随着 SoC 的更新迭代而升级，诸如骁龙 8 系旗舰芯片一年一更新，而诸如 vivo X 系列这类影像旗舰通常是半年一更新换代，这显然无法满足 vivo 在影像创新方面的需求。在采访中，胡柏山就明确表示，影像部分短期内合作伙伴并不能帮我们解决该问题，所以 vivo 才会将芯片布局在影像赛道。

对于 vivo 来说，目前影像聚焦两点，一个是夜景拍照，第二个是人像拍照。无论是夜景拍照，还是人像拍照需要有对应的算法。手机不同于单反相比，最大的环境受限是空间受限，所以镜头给它提供的空间比较少，需要强大的算法来弥补光学和感官器件物理上的差距。算法是可以在 SoC 跑，但是所带来的负面作用是耗电很大，手机发热。所以 vivo 要把这些算法固化，交给自己的 ISP 去做，功耗自然就会大幅降低。此外，借助自研 ISP，vivo 可以将多年来在影像方面积累的算法优势，对色彩和影像的理解乃至消费者的需求，全部融入到 ISP 中，深度匹配 vivo 在影像方面的创新优势，实现更极致的影像表现。

据胡柏山分享，芯片本身从定位、IP 转化到设计需要很长的时间，vivo 对芯片每一代以两年为周期，V1 从 2 年前就开始规划到量产转化，而下一代芯片则在一年前就开始规划。

在芯片策略上，胡柏山强调了“要有所为、有所不为”，vivo 将资源重点投向消费者认知需求转化以及核心算法 IP 上，芯片流片、量产均由合作伙伴完成。胡柏山表示，芯片共分为四个阶段，包括软性的算法到 IP（影像处理）的转化、芯片本身的设计、代工厂的流片以及封装和产出。在 V1 上，vivo 目前正处于第一阶段，芯片设计本身和流片短期内 vivo 还不是很擅长，是正在培养能力的阶段。

采访中，关于 vivo 是否会进入 SoC 芯片领域，胡柏山也给出了进一步回复：

我们短期内能力和资源都有限，而 SoC 投入很大但是对消费者来说，这种投入很难带来差异化。目前行业内，有很多成熟的企业，我们不需要投资源做这一块。逻辑上，我们认为要投资源，主要是瞄准行业合作伙伴做不好的地方，这是我们的观点，资源还是要聚焦。

关于四条长赛道和铁三角战略

设计、影像、性能、系统将是未来 vivo 主要发力的长赛道，这些长赛道的选择都有其基本逻辑，简单总结为两点：

1、消费者持续关注；

2、有大的可为空间。

在采访中，胡柏山以“屏幕技术”为例进行了分享，胡柏山表示，显示也是赛道，但显示技术这么多年来，其实有一段时间发展很快，但是迅速又停滞下来，因为显示技术主要是屏供应商搞定，我们在这里面发挥的作用并不大，我们更多提需求，然后他们做技术演进，所以这一块 vivo 的（可为）空间并不大，所以没有把显示作为自己的长赛道。

选择影像作为长赛道，一是消费者关注影像，虽然手机拍照已经逐渐把卡片机取代，但目前手机的拍照和视频录制跟专业的单反相机还有非常明显的差距，对于 vivo 来说这部分的可为空间非常大。

“也就是我们从消费者认知、洞察到最后技术可为空间这整个链条下来都有很宽的可为空间。总之两点，一个是消费者持续关注，还有一个可为空间比较大，我们才选择作为长赛道，其他的长赛道也是一样的逻辑”，胡柏山在采访中表示。

胡柏山也提到了铁三角体系， 这是 vivo 多年来持续打造磨合出的创新和研发体系，包括四条长赛道以及下分的二级赛道，都是奉行着这条体系。铁三角体系分别包括产品规划、技术规划、技术预研。

铁三角体系的核心是基于对用户洞察，产品规划就是想清楚要什么，技术规划就是看用户要的东西，vivo 如何去满足需求、去实现。两者进行握手以后会有一系列的未来 36 个月做的技术清单，有些技术是短期可能还没有完全成熟，vivo 可以通过投资的方式，或者说加大人力投入的方式把它催熟。而技术预研，就是把产品规划和技术规划两个握手之后产出的东西落地下来。今年年初，vivo 还成立了一个中央研究院，胡柏山兼任中央研究院的院长，主要解决是前置 36 个月的产品技术方向的预判。

胡柏山表示，即将发布的 X70 系列产品，上面的一些新的技术实际上是 vivo 两年前就开始预研的。

关于 iQOO、下一代 NEX、平板等 IoT 产品

vivo 的 NEX 系列已经有一年多的时间没有更新迭代了，NEX 发布之初承担着 vivo 科技探索的任务，特别是在全面屏的探索上，NEX 系列带来了弹出式摄像头、双面屏、瀑布屏等技术，令人印象深刻。不过，目前 NEX 的定位已经改变，vivo 把新技术探索的职责放到 iQOO 系列上。

采访中，胡柏山向IT之家等媒体进一步梳理了目前 vivo 的手机产品线，其中 iQOO 发力方向是电竞和性能，vivo 主要是影像，最主要的代表系列就是 X 和 S 系列。X 系列是偏专业影像，偏后置。S 系列是自拍旗舰，偏前置，有各自的定位。

至于 NEX 的定位，胡柏山卖了一个关子，胡柏山表示 vivo 内部已经重新对 NEX 进行了目标消费群定义和产品本身定义，产品明年上半年会发布，未来 NEX 会保持一年一代的节奏。

关于 IoT，vivo 内部有比较明确的 1+3+N 战略，胡柏山认为，1 是用户最刚需的产品，如果手机做不起来，周边的东西没有太多的价值。vivo 思考周边 1+3+N，更多是站在对于用户使用体验要闭环的角度。胡柏山强调，vivo 必须把耳机、手表做好，包括平板，而不是为了做周边而做周边，这是 vivo 的理解和出发点。胡柏山透露，vivo 平板估计在明年上半年会推出。

“让我们的产品，与手机之间体验协同性要非常好，消费者在使用过程当中感觉不到两个系统有什么差异，这是我们整体 IOT 的思考”，胡柏山向媒体表示。

据IT之家报道，Counterpoint 的月度市场数据 Market Pulse 显示，2021 年第二季度，vivo 引领市场，占据了 23% 的份额，其次是 OPPO（21%）和小米（17%）。 关于市场格局，胡柏山认为，在 6 千人民币以上的市场，短期的份额谁多一点，谁少一点不是问题的关键，关键是谁能够在未来一段时间内和最顶级的玩家有对抗的能力，这是未来中国手机各品牌都想要的追求。

胡柏山最后强调，vivo 未来 10 年、20 年持续努力的目标，就是建立起设计驱动的体系和价值观，用设计驱动创造出改变世界的产品和服务，为用户和行业带来全新的价值和体验。