山寨降噪耳机乱象：有人给芯片魔改换皮，有人靠山寨一夜暴富

华米 OV 低价围剿白牌 TWS 耳机市场。TWS 耳机市场的灰色地带，正进一步浮出水面。

智东西调查发现，白牌 TWS 耳机市场背后乱象丛生，比如声称具有主动降噪（ANC）功能的耳机经实际检测，并不具备降噪性能，甚至就连芯片都可以抹掉芯片号换个“马甲”来卖，骗不过的干脆就直接对软件信息下手……

这些现象，已是 TWS 耳机领域“公开的秘密”。但随着更多国内品牌玩家们举起价格屠刀，来势汹汹地冲进中低端市场，白牌 TWS 耳机的好日子，似乎快望得见尽头了。

事实上从去年底开始，整体 TWS 耳机市场的价格持续下探，以华为、OPPO、vivo、Redmi、魅族为代表的手机玩家，以及漫步者、斐耳（FIIL）、万魔等传统音频玩家，都陆续推出了 500 元以内的 ANC TWS 耳机。

苹果 AirPods Pro 引爆市场的两年后，ANC TWS 耳机已进入新的竞争阶段。这厢品牌耳机玩家们一派欣欣向荣的景象，那边华强北厂商们却苦不堪言。

简单来说，现在许多华强北 ANC TWS 耳机都卖 100 元-500 元不等，一两年前不少玩家还能趁着行业 ANC 技术尚未成熟，以各种低价高仿耳机挣得盆满钵满。

但现在品牌玩家以低价战杀到中低端市场，一定程度上也挤压了华强北玩家的市场空间，部分华强北玩家们为了生存，将更多目光和心思投向市场的灰色地带。

为了摸清华强北 TWS 耳机市场背后的灰色套路，智东西对华强北 ANC TWS 耳机供应链和玩法展开了深入挖掘，一幅山寨市场混战发展、小玩家们绞尽脑汁牟利的画面在眼前徐徐铺开。

01.价格战爆发强压下，部分小玩家“挂羊头卖狗肉”



在 TWS 耳机市场爆发的近两三年，白牌 TWS 耳机一直占据整体市场的大部分份额。

据旭日大数据统计，仅在 2020 年第四季度，全球 TWS 耳机市场出货量达 1.5 亿副，中国地区出货量约 1 亿副，占比 64%。其中，中国地区白牌耳机出货量约 9000 万副。

这意味着，2020 年 Q4 中国市场的品牌 TWS 耳机出货量约 1000 万副，仅占白牌耳机出货量的九分之一。

白牌 TWS 耳机市场声势浩大的发展，让 TWS 耳机这一新兴品类得到了快速普及，尤其在品牌 TWS 耳机集中高端价位的早期市场，白牌耳机让更多消费者以低门槛的方式，体验到 TWS 耳机带来的便利。

与此同时，TWS 耳机市场也给不少玩家带来了丰厚利润。据了解，以某电商售价约 500 元的耳机为例，单个耳机成本约 21.5-35.5 元，耳机仓成本约 15-20 元，其他组装、包装、壳料和测试费用约 65-100 元。

也就是说，售价约为 500 元的 TWS 耳机，实际零部件成本不到 200 元，加上约 100-150 元的制造和物料成本，厂商可以获得上百元的利润。

▲ TWS 耳机零部件及成本分析（来源：鲸芯投资）

但近两年 TWS 耳机供应链的成熟和完善，使得技术红利慢慢消失，TWS 耳机成本随之降低，掀起了更加激烈的市场竞争，尤其是不少品牌 TWS 耳机玩家都加速打入中低端市场。

对许多 TWS 市场的小玩家来说，品牌 TWS 耳机玩家以低价战略狂飙突进，就像一座大山一样死死地挤压他们的生存空间，小玩家们都在疯狂寻找突围之路。

有的人坚持花心思专研，提升产品质量和性价比；有的人为了抓紧收割一波快钱，起了歪心思。在这一混战加剧的环境下，一些曾暗藏于灰色地带的市场乱象也逐渐浮出水面。

今年 7 月初，央视的《每周质量报告》栏目就瞄准主动降噪耳机市场重拳出击，针对 47 家企业的 60 副主动降噪耳机进行了风险监测。结果发现，50% 的降噪耳机降噪量不足，近 40% 宣称有降噪功能的产品，其实根本不支持主动降噪。

最终，国家市场监管总局将风险监测的耳机产品认定为中等风险，认为这些降噪量不足的降噪耳机，可能会使消费者在嘈杂环境中调高音量，而噪声声压级过高可能会存在一定的听力损伤风险。

▲ 市场监管局风险监测耳机的降噪曲线对比

但白牌 TWS 耳机的市场乱象并不止主动降噪性能的“缺斤短两”，还有高仿耳机芯片的“挂羊头卖狗肉”，而后者主要集中在高仿 AirPods 市场。

“毕竟今年生意不好做啊。”一位国内 TWS 耳机供应链人士无奈地感叹。

有供应链人士爆料称，为了赚取更多利润，有些厂家采取各种套路欺骗消费者，例如将具有前馈 ANC 的络达 1562F 芯片，充当成前反馈 ANC 都有的络达 1562A 芯片，并做成假“公牛三代”出售，也就是公牛版华强北 AirPods 三代。

络达 1562A 和 1562F 最大的差别在于降噪体验，前者为双麦克风降噪，降噪深度为 35dB，后者为单麦克风降噪，降噪深度为 25dB。尽管 1562F 的续航能力更好，但 1562A 整体降噪的稳定性，麦克风收音和通透效果都优于 1562F。

据了解，这两款芯片在 2020 年底时，差价换位为 20-30 元左右。

▲ 华强北 AirPods Pro 公牛版

“之前更恐怖，有的厂家把芯片号磨掉，打上假的芯片号来卖。”另一位供应链人士说，市场中不少商家将中科蓝讯 5396 芯片的型号磨掉，再打上 1562 型号假装成单馈降噪，而这两款芯片的差价约在 2-3 元，大批量出货的话差价不到 2 块。

除此之外，还有改耳机泄压孔、改软件信息“欺骗”芯片检测等操作，也是一些不良商家惯用的伎俩，让消费者防不胜防。

▲ 络达 1562A 悦虎版和 1562A 公牛版泄压孔对比（来源：基地数码科技）

这一系列骚操作下，不仅坑害了消费者权益，也侵蚀了不少同类价位自主品牌耳机的市场，打压他们的积极性，不利于国产自主品牌生态的健康发展。

02.山寨 TWS 耳机背后的供应链玩法

实际上，早期掌握山寨 Airpods 市场的财富密码很简单，首先在业内找到公模，也就是按照苹果 AirPods 外观一比一“复刻”的模具，保证做出来的产品外观和 AirPods 一模一样。

不过也会有一些玩家为了避开风险，选择在 AirPods 外观基础上进行比例的放大或缩小，做成所谓的“中性模具”。

据腾讯深网报道，一些有资源的玩家在苹果新款 AirPods 正式发布前，就通过自己的渠道拿到了产品图纸，以提前赚取第一波快钱，而这些都已是行业“公开的秘密”。

在这条灰色产业链背后，哪些玩家又在里面充当着重要角色？基于不同方案下，眼花缭乱的山寨 AirPods 又有哪些区别？

长期以来，络达、中科蓝讯、杰理、瑞昱、恒玄科技和惠联等芯片原厂的解决方案，都受到不少山寨 AirPods 耳机玩家的青睐。尤其是络达的芯片解决方案，其更稳定的降噪效果、稳定性，以及 Siri 语音召唤等优势，也成为了每一代山寨 AirPods 耳机中“顶配版”的存在。

具体来看，在山寨 AirPods 一代更新到 AirPods Pro（三代）的过程中，络达所供应的芯片型号主要为 AB1536 和 AB1562 两款，其中又分化出了 1536U、1562F、1562A 三款方案，目前这一届的“顶配版”为 1562A。

络达 1562A 方案主要搭载了 1562A 芯片，13mm 铜圈复合振膜喇叭，支持蓝牙 5.2 双模以及最大 35dB 的双麦克风混合降噪，并支持 Siri 语音召唤、通透模式、共享音频、QI 无线充电和真光感红外入耳检测。

▲ 络达 AB1562A 芯片主板

除了络达之外，中科蓝讯的蓝牙音频 SoC 也受到不少华强北玩家的喜爱，其中的代表是讯龙 BT8892 芯片。如前文所说，目前有部分厂商通过修改芯片号的方式，用中科蓝讯的芯片假冒络达芯片以欺骗消费者，其中不少厂商就选择了讯龙 BT8892 芯片。

该芯片与络达 1562 系列芯片相比，前者采用了 RISC-V 架构，支持 DSP 指令集，同时还具有前馈 FF、后馈 FB、混合降噪 hybrid 三种模式，降噪深度为 30dB，并内置三路 MIC 信号放大器，以及高性能 Delta-Sigma ADC，能为客户提供更加多样的降噪结构选择。但整体来看，讯龙 BT8892 芯片的降噪性能等效果仍稍逊于络达 1562A，功能体验上会差一些。

据业内人士称，由于讯龙 BT8892 芯片能够写入络达固件信息，并“欺骗”检测软件，所以不少电商平台上售卖的搭载络达 1562A、1562F 方案的 TWS 耳机，就是中科蓝讯芯片的“换皮”，甚至还有专供的丝印芯片，丝印成本仅 5 毛钱。

▲ 中科蓝讯讯龙 BT8892 芯片主板（来源：一格青年）

位于珠海的杰理也是山寨 TWS 耳机市场中主要的芯片供应商之一，目前已推出了 6936（D4）、6973（D8）等不同型号的主控芯片，“都是拼多多大军的最爱”。

▲ 杰理 AC6936D 真无线蓝牙耳机 SOC 芯片（来源：我爱音频网）

除此之外，恒玄的 BES2300 芯片是华强北 TWS 耳机市场中第一款具有空间音频的芯片方案。空间音频也叫环绕音频，简单来说就是能让人对空间声源位置产生全空间立体感知，例如我们在电影院或家庭影院中感受到被声场包围、气势恢宏的效果就是空间音频。

此外，BES2300 芯片还支持自适应主动降噪和双模蓝牙 5.0。不过有业内人士称，由于部分售后问题，目前恒玄的 TWS 耳机方案并不是华强北市场中的主流。

另一方面，随着技术的持续优化和更新，不少华强北 AirPods 玩家都基于芯片推出了各种版本的高仿 AirPods。

例如华强北二代 AirPods 耳机，就有络达 1562M 悦虎版本主板、络达 1562M 小猪佩奇主板、瑞昱 8763 版等多种方案；华强北三代 AirPods 常用的络达 1562A 方案，就有爱创立版、豪锐版、公牛版、翼虎版、悦虎版等多种版本，不同版本的稳定性、续航能力、降噪效果等细节也不同。

▲ 络达 1562A 和 1562F 版芯片对比（来源：B站up 主“搞机少年志”）

03.暴风雨来临下行业之变与机：淘汰跟风、下沉市场

据供应链消息，与去年相比，今年白牌 TWS 耳机市场的增长十分有限。针对现在日趋激烈的 ANC TWS 耳机价格战，中国音响协会副秘书长杨春认为，虽然手机品牌占了品牌优势，但白牌玩家并不会消失，因为他们的优势在于更低的价格。

无论如何，在市场发展的现阶段，品牌 TWS 耳机价格战已成不可逆之势席卷白牌耳机市场。

那么，接下来具有 ANC 功能的 TWS 品牌耳机是否会像当年的手机一样，进入一个低价战的压力阶段？

“我觉得一定会有这么一个竞争惨烈的时期，事实上这个产业还没有经过充分竞争。”一位算法公司创始人认为，从今年到明年，大家也许会感觉到行业的上下链条都会有一个比较惨烈的竞争，从品牌厂到芯片公司，到下游的 ODM 和制造厂，再到相关服务商，价格竞争的势头会更加明显。

“竞争是好事情，因为这可能会把一些做‘me too’生意的人淘汰出市场。”他补充说。所谓“me too”，就是市场兴做什么就跟风做，并把价格做得更低，这是某些玩家的常规做法。

但如果这种市场状态长时间持续，也容易给一些有情怀、愿意做先进技术、做低投入的公司带来巨大压力。“虽然价格战让所有的参与者在中短期内都会感受到压力，但它的好处是可以阻止更多的人想要在这里捞快钱的想法。”他说。

一位国内品牌音频线产品负责人则从另外一个方面，与智东西分享了他对市场价格战的看法。

“整体来看，产业链的成熟导致产品成本的降低，对整个市场的普及还是有好处的。”他说，如果哪天 TWS 耳机能完全取代有线耳机，一年全球出货量达 50 亿，这个市场才是完全成熟了。

而价格战的好处正是催化市场。该负责人团队经调研发现，三线城市以下也有 TWS 耳机市场的需求，但这部分市场对产品成本和售价的要求非常苛刻。

“许多三到五线城市的用户，他们的手机可能也就 1000 元左右，如果让他花 500 元买一个 TWS 耳机是比较难的事。所以产品价格在 200 元甚至 100 元以下，才能在三线以下市场铺开。”他分析。

同时，这个市场体量远比现在一二线市场大得多，能抓住这部分用户的需求，也是为什么有些白牌产品能在国内外一些市场吃得更开，销量更大的原因。

不过目前为止，TWS 耳机在三线以下市场还未流行，远未来到普及的程度。

这就意味着，三线以下城市用户对 TWS 耳机，包括蓝牙耳机的需求还处于一个未开发的状态，是未来市场增长的一个关键点。

最后从技术角度来看，价格战引发的主动降噪、语音唤醒等功能逐渐向中低端耳机下沉，将对 TWS 耳机的集成度、功耗等性能提出更高要求，新一轮的技术迭代将得以延续。

04.结语：TWS 耳机市场洗牌已至

也许，我们此次了解的 TWS 耳机市场乱象还只是冰山一角。

作为一个新兴品类市场，TWS 耳机行业的发展亦是个螺旋上升的过程，良性竞争和市场乱象相伴而行。尽管市场初期白牌混战、山寨 AirPods 横行，给消费者和市场发展带来了一定的影响，但我们也不必彻底否定这一市场阶段，就像其他大火的新兴市场一样，困难和泡沫之下可能也孕育着机会。

目前看来，国内 TWS 耳机市场已逐渐步入洗牌阶段，尤其是品牌 TWS 耳机下沉低端市场加剧行业竞争，在刺激自主小品牌玩家逆势成长的同时，也将进一步挤压想挣快钱的玩家的利润空间，让整个市场环境逐步从“劣币驱逐良币”，转向“良币驱逐劣币”的正向发展。

但这条路最终该如何走，具体走向何方？亦是现阶段每个玩家都在思考、影响生死存亡的关键。