Model 3 之后，特斯拉下一款交付量超过百万的车将是 Model Y

8 月 30 日消息，据国外媒体报道，上周多家外媒援引研究机构的数据报道称，在今年二季度结束时，特斯拉 Model 3 在全球的交付量已经达到了 103 万辆，成为了全球首款交付量超过 100 万辆的电动汽车。

▲ 特斯拉 Model 3

而从目前的状况来看，在 Model 3 之后，特斯拉旗下还将有多款电动汽车的交付量，将在未来的几年超过 100 万辆。

就目前的产量和交付量而言，Model Y 将是特斯拉旗下下一款交付量将超过 100 万辆的电动汽车。作为特斯拉旗下最快开始交付的电动汽车，Model Y 自去年开始交付以来，已成为多个市场交付量最高的电动汽车，超过了 Model 3。

同 Model 3 一样，Model Y 目前是也在弗里蒙特工厂和上海超级工厂生产。但与 Model 3 不同的是，Model Y 还将在柏林超级工厂和得克萨斯州超级工厂生产，这也就意味着在 4 家工厂都开始生产之后，Model Y 的产量将大幅提升，交付量超过 100 万辆所用的时间，可能会短于 Model 3。

Model 3 是特斯拉在 2016 年 3 月底推出、次年 7 月 28 日开始交付的电动汽车，从开始交付到超过 100 万辆，用时接近 4 年。Model Y 在 2019 年 3 月份推出，去年一季度开始交付。

柏林超级工厂和得克萨斯州超级工厂虽然还在建设之中，但 Model Y 的生产线已基本准备就绪，柏林超级工厂在获得最终的审批之后，很快就能投入生产。对于得克萨斯州的超级工厂，有报道称已开始试生产 Model Y。

▲ 特斯拉 Model Y

研究机构在报告中也表示，到今年二季度，特斯拉已向全球消费者交付 25 万辆 Model Y，预计今年年底将超过 50 万辆。

除了 Model Y，特斯拉旗下交付量将超过 100 万辆的，预计还会有电动皮卡 Cybertruck，有报道称这一款电动汽车的预订量，已超过了 125 万辆。不过由于这一款电动汽车尚未开始生产，计划生产的工厂，目前确定的也只有得克萨斯州超级工厂这一座，远不及 Model Y 已确定的 4 座工厂，因而交付量超过 100 万辆的时间，肯定会晚于 Model Y。